در نشست خبری بیستوچهارمین دوره رویداد «عطر سیب» مطرح شد؛
هیئتهای مذهبی حمایت مالی و معنوی میشوند/ رویداد امسال خانوادهمحور است
نشست خبری بیستوچهارمین دوره رویداد «عطر سیب، صبح امروز شانزدهم خردادماه با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دیگر مسئولان و اهالی رسانه
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری رویداد «عطر سیب» صبح شنبه ۱۶ خردادماه با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حجتالاسلام مصطفی جامهدار و میرمحمد مطهری موید، معاون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مسئول اجرایی رویداد دبیر این رویداد برگزار شد.
در این نشست، جزئیات اجرایی بیستوچهارمین دوره «عطر سیب» و برنامههای پیشبینی شده برای حمایت از هیئتهای مذهبی تشریح شد.
افزایش ثبتنام هیئتها و برگزاری نمایشگاه در میدان امام حسین (ع)
محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، در این نشست گفت: رویداد «عطر سیب» سابقهای طولانی دارد و طی سالهای گذشته تلاش کرده است خدمات خود را در مناطق مختلف تهران به هیئتهای مذهبی ارائه دهد. در برگزاری این دوره نیز همکاریهای گستردهای با سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفته و حدود ۲۰ روز است که مراحل برنامهریزی و طراحی آن در حال انجام است. از حمایتهای شهردار تهران نیز قدردانی میکنیم؛ چراکه با وجود شرایط دشوار موجود، بر ارتقای کیفیت این دوره نسبت به سال گذشته تأکید داشتند.
وی افزود: سامانهای ویژه برای ثبتنام هیئتها طراحی شده و تمامی مراحل از این طریق انجام میشود. تاکنون حدود هفت هزار هیئت در این سامانه ثبتنام کردهاند که نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی داشته است. نمایشگاه امسال در میدان امام حسین (ع) برگزار خواهد شد. سال گذشته به دلیل شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، امکان برگزاری کامل برنامهها وجود نداشت، اما امسال تلاش شده علاوه بر هیئتها، عموم شهروندان نیز مخاطب این رویداد باشند.
اعلمی ادامه داد: افتتاح رسمی نمایشگاه روز پنجشنبه انجام میشود و حدود دو هزار هیئت در آن حضور خواهند داشت. این نمایشگاه به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت و خدمات متنوعی به فعالان هیئتی و شهروندان ارائه میشود.
حمایت از هیئتهای آسیبدیده و برنامهریزی برای مراسم تشییع
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: هیئتهایی که در حوادث اخیر دچار آسیب شدهاند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و بخشی از اقدامات بازسازی نیز با همکاری شهرداری انجام میشود.
وی افزود: برای مراسم تشییع رهبر شهید نیز برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است تا مراسمی در شأن این شخصیت بزرگ و با حضور گسترده مردم برگزار شود. در حوزه تخصصی سازمان، تولیدات هنری متعددی از جمله برنامههای نمایشی و موسیقایی برای طول مسیر پیشبینی شده است. البته اجرای نهایی برنامهها منوط به تعیین قطعی مسیر مراسم خواهد بود.
اعلمی اظهار کرد: انعکاس دقیق و صادقانه رویدادها از سوی رسانهها میتواند به ارتقای کیفیت برنامهها کمک کند. هیچگاه انتظار نداشتهایم «عطر سیب» جایگزین مشارکت مردمی شود. در ایام محرم و صفر نیز فرهنگسراها و مجموعههای وابسته به سازمان فرهنگی هنری برنامههای مختلفی را اجرا خواهند کرد که طی دو ماه آینده به تدریج آغاز میشوند. زمان دقیق برنامههای مرتبط با تشییع رهبر شهید نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
در ادامه این نشست، نماهنگی با محور ایثار و فداکاری امام حسین (ع) و همچنین بخشهایی از برنامههای بیستوچهارمین دوره «عطر سیب» برای حاضران پخش شد.
تغییر رویکرد عطر سیب به سمت یک رویداد خانوادهمحور
در ادامه نشست، میرمحمد مطهری موید، معاون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مسئول اجرایی رویداد «عطر سیب» گفت: در دوره امسال دو سیاست اصلی را دنبال کردهایم. نخست آنکه ساختار ارائه خدمات از حالت انحصاری خارج شود. در سالهای گذشته هیئتها تنها از طریق حضور فیزیکی در نمایشگاه امکان بهرهمندی از خدمات را داشتند اما اکنون این محدودیت برداشته شده و امکان استفاده از خدمات در شرایط متنوعتری فراهم شده است.
وی افزود: رویداد امسال به شکل خانوادهمحور طراحی شده است؛ به این معنا که علاوه بر مسئولان هیئتها، عموم علاقهمندان به فرهنگ عاشورا نیز میتوانند در نمایشگاه حضور یافته و اقلام و ملزومات مورد نیاز ایام محرم را تهیه کنند. «عطر سیب» را میتوان مقدمه و استقبال از عزاداری سیدالشهدا (ع) دانست.
مطهری ادامه داد: در آخرین پیام مجتبی خامنهای نیز به اهداف دشمن اشاره شده بود و ما تلاش کردهایم در شرایط فعلی با تکیه بر همین رویکرد، نشان دهیم فعالیتهای فرهنگی و حمایتی همچنان ادامه دارد. از همراهی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز قدردانی میکنیم که با وجود مسئولیتهای متعدد، همکاری گستردهای با این رویداد داشتهاند.
افزایش سقف حمایتها از هیئتهای مذهبی
وی گفت: امسال محدودیتی برای تعداد ثبتنامکنندگان در نظر نگرفتهایم؛ در حالی که در سالهای گذشته چنین محدودیتی وجود داشت. میزان حمایتهای مالی نیز متناسب با تعداد ثبتنامها تعیین خواهد شد. پیشبینی ما این بود که مبالغ حمایتی از سقف ۴۰ میلیون تومان فراتر رود اما در نهایت میزان تخصیص اعتبار به تعداد متقاضیان بستگی دارد و منابع میان هیئتها توزیع خواهد شد.
مطهری افزود: تلاش کردهایم همه هیئتهای واجد شرایط از حمایتها بهرهمند شوند و برای هر مجموعه سهم مشخصی در نظر گرفته شود.
ثبتنام بیش از ۷۳۰۰ هیئت در سامانه عطر سیب
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام مصطفی جامهدار، دبیر رویداد «عطر سیب» گفت: از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که هر ساله در آستانه ماه محرم فضای شهر را متناسب با حال و هوای این ایام آماده میکند، تشکر میکنم. مقدمات برگزاری این رویداد از مدتها قبل آغاز شده و فرآیند خدمترسانی به هیئتها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین اتفاقات امسال، راهاندازی ثبتنام غیرحضوری از طریق سامانه «عطر سیب» بود. این موضوع علاوه بر تسهیل امور اجرایی، موجب صرفهجویی در زمان مسئولان هیئتها نیز شده است.
جامهدار ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۳۰۰ هیئت در سامانه ثبتنام و تأیید شدهاند و آماده دریافت کارتهای دائمی هستند. این در حالی است که سال گذشته حدود چهار هزار هیئت در این طرح حضور داشتند و امسال بیش از دو هزار متقاضی جدید به جمع ثبتنامکنندگان اضافه شدهاند.
حضور خانوادهها و ارائه خدمات متنوع در نمایشگاه
وی گفت: استقبال گسترده هیئتها زمینه توسعه خدمات را فراهم کرده است. در کنار این موضوع، امسال خانوادهها نیز به صورت ویژه برای حضور در نمایشگاه دعوت شدهاند و غرفههای متعددی با محوریت خانواده پیشبینی شده است.
جامهدار افزود: خانوادهها میتوانند ملزومات مرتبط با ایام عزاداری، پوشاک، اقلام مورد نیاز هیئتها، تجهیزات آشپزخانه، خدمات بیمهای و سایر نیازهای خود را با شرایط مناسب تهیه کنند. تلاش شده تمامی کالاها با کیفیت مطلوب و کمترین قیمت ممکن عرضه شوند.
وی اظهار کرد: اطمینان داریم قیمت اقلام عرضه شده در میدان امام حسین (ع) از بسیاری از مراکز مشابه پایینتر خواهد بود. همچنین کارتهای ارائه شده به هیئتها از امسال به صورت دائمی صادر میشود و قابلیت تمدید خواهد داشت.
آغاز رسمی فعالیت هیئتها از ۲۱ خرداد
دبیر رویداد «عطر سیب» گفت: از روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه و پس از عید مباهله، هیئتها میتوانند به تدریج فعالیتهای خود را برای برپایی مراسم محرم آغاز کنند و مقدمات برگزاری آیینهای عزاداری را فراهم آورند.
وی افزود: قرار است در همین روز، آیین رسمی آغاز فعالیتهای محرم برگزار شود و شهر تهران مطابق سنتهای مذهبی سیاهپوش شود تا به استقبال دهه نخست محرم برویم. امیدواریم با همراهی مردم و دعای خیر آنان بتوانیم خدمات شایستهتری به شهروندان تهرانی ارائه کنیم.
نقش هیئتها در اقتصاد فرهنگ و تسهیل خدمات
جامهدار در پایان گفت: هیئتهای مذهبی نهادهایی مردمی هستند و هیچ بودجه دولتی به تنهایی قادر به اداره چنین ظرفیت گستردهای نیست. تجربه نشان داده است که این مجموعهها با اتکا به مشارکتهای مردمی فعالیت میکنند و نقش مهمی در حیات فرهنگی جامعه دارند.
وی افزود: نقش ما حمایت حداقلی و تسهیلگری در حوزه اقتصاد فرهنگ است. تلاش میکنیم هیئتها بتوانند با شرایطی مناسبتر و بهروزتر فعالیت کنند و اقلام مورد نیاز خود را با کمترین هزینه ممکن تهیه کنند. هدف اصلی این است که موانع موجود کاهش یابد و مسیر فعالیت هیئتهای مذهبی هموارتر شود.