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نمایشگاه مهر اصالت کرمان در هفته صنایع‌دستی برگزار می‌شود

نمایشگاه مهر اصالت کرمان در هفته صنایع‌دستی برگزار می‌شود
کد خبر : 1794784
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سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از برپایی نمایشگاه مهر اصالت هم‌زمان با ایام هفته صنایع‌دستی در کرمان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از میراث آریا، غلامرضا فرخی با اعلام خبر برپایی نمایشگاه مهر اصالت در ایام هفته صنایع‌دستی در کرمان اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف به نمایش گذاشتن تولیدات هنرمندان و صنعتگران کرمانی که موفق به کسب نشان مهر اصالت از داوری سال ۱۴۰۴ شده‌اند، هم‌زمان با ایام هفته صنایع‌دستی در کرمان برپا خواهد شد. 

سرپرست معاونت صنایع‌دستی کرمان با اشاره به اهمیت نشان مهر اصالت در ارتقای جایگاه هنرهای سنتی استان کرمان بیان کرد: دریافت این نشان، بیانگر اصالت، کیفیت، هویت فرهنگی و قابلیت حضور آثار در بازارهای ملی و بین‌المللی است و هنرمندانی که موفق به کسب آن می‌شوند، نقش مهمی در حفظ و ترویج صنایع‌دستی و هنرهای بومی استان ایفا می‌کنند. 

او در پایان اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه مهر اصالت فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان کرمانی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان و آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان است، این نمایشگاه همچنین زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات فاخر، توسعه بازار فروش و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی در استان کرمان فراهم خواهد کرد.

 

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