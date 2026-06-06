«خون بس» برنده جایزه بزرگ بهترین فیلمنامه کوتاه جشنواره رودآیلند شد
فیلمنامه کوتاه «خون بس» نوشته سعید قاسمی، جایزه بزرگ بهترین فیلمنامه جشنواره رودآیلند را کسب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، فیلمنامه کوتاه «خون بس» Blood Enough نوشته سعید قاسمی، موفق به کسب جایزه بزرگ بهترین بخش فیلمنامه کوتاه در رقابت فیلمنامهنویسی جشنواره بینالمللی فیلم رودآیلند شد. این فیلمنامه در ادامه حضور جهانی خود به بیست و سومین دوره جشنواره Universe Multicultural Film Festival نیز راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم رودآیلند Rhode Island International Film Festival یکی از مهمترین رویدادهای سینمای مستقل جهان و موردتأیید آکادمی اسکار و بفتا در بخش فیلمهای کوتاه به شمار میرود. در مسابقه این دوره، ۵۸۲ اثر در رقابت حضور داشتند که از بین این آثار، ۶۵ فیلمنامه بهعنوان فینالیست و ۱۴ فیلمنامه بهعنوان برنده، توسط یک تیم بینالمللی از داوران انتخاب شدند و سعید قاسمی از ایران، موفق به کسب جایزه بزرگ Grand Prize شد.
برگزارکنندگان جشنواره بعد از انتخاب فیلمنامهها و اهدای جوایز سال ۲۰۲۵، با گسترش نمایشهای حضوری، برگزاری پنلهای تخصصی صنعت سینما، نشستهای حرفهای، رویدادهای شبکهسازی و نمایشهای فضای باز، این رویداد را در ماه اوت ۲۰۲۶ (مردادماه ۱۴۰۵) برگزار میکنند.
جشنواره بینالمللی فیلم Universe Multicultural Film Festival، با هدف معرفی بهترین آثار سینمایی کلاسیک و معاصر جهان و ایجاد بستری برای گفتوگوی فرهنگی میان ملتها برگزار میشود. این رویداد بر نمایش آثاری با تنوع فرهنگی و میراثهای گوناگون تمرکز دارد و از خلق و توسعه آثار نوآورانه و هنری توسط فیلمسازان جوان و حرفهای حمایت میکند.
این جشنواره ۵ تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ تا ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵) برگزار خواهد شد.
«خون بس» پیشازاین، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از بیستمین دوره جشنواره بفتایی British Urban Film Festival (BUFF) شده، به نیمهنهایی دوازدهمین دوره جشنواره اسکاری فیلم دالاس و پنجمین دوره مسابقات فیلمنامهنویسی Outstanding Screenplays Competition راه یافته و در شانزدهمین دوره جشنواره Art of Brooklyn Film Festival ، شانزدهمین دوره جشنواره فیلم یوتا و دوازدهمین دوره جشنواره بفتایی فیلم منچستر، حضور داشته است.
فیلمنامه «خون بس» داستان دختری به نام رستا را روایت میکند که در روستایی دورافتاده، میان نجات برادر کوچکش از مجازات خونخواهی و محافظت از خواهر خردسالش از ازدواج اجباری، ناچار به تصمیمی سرنوشتساز میشود.
پوستر این فیلمنامه را متین خیبلی طراحی کرده و علی کشاورز، مشاور رسانهای اثر است.