نشنال جئوگرافیک بهترین مقاصد گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد
مجله نشنال جئوگرافیک فهرست سالانه «بهترین مقاصد جهان» برای سفر در سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد؛ فهرستی که ۲۵ مقصد از نقاط مختلف جهان را در بر میگیرد و از شهرهای تاریخی و مسیرهای فرهنگی گرفته تا مقاصد طبیعتگردی و گردشگری پایدار را شامل میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشنال جئوگرافیک در گزارش «Best of the World 2026» اعلام کرد که این فهرست حاصل انتخابهای گروهی از نویسندگان، عکاسان، ماجراجویان و ویراستاران این نشریه است و با هدف معرفی مقاصدی تهیه شده که در سال ۲۰۲۶ به دلایل فرهنگی، تاریخی، طبیعی یا رویدادهای ویژه، بیش از دیگر نقاط جهان مورد توجه گردشگران قرار خواهند گرفت.
در میان مقاصد معرفیشده، منطقه «دولومیت» ایتالیا به دلیل میزبانی بخشی از رقابتهای المپیک زمستانی ۲۰۲۶، «ساحل دریای سیاه» ترکیه به دلیل ترکیب طبیعت، ماجراجویی و میراث تاریخی، و شهر «پکن» در چین به واسطه توسعه مسیرهای جدید گردشگری پیرامون محور تاریخی ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاه ویژه دارند.
نشنال جئوگرافیک همچنین شهر «هال» در شمال انگلستان را به دلیل اجرای پروژهای گسترده برای احیای بیش از ۸۰۰ سال میراث دریانوردی این شهر معرفی کرده است.
مجموعهای از موزهها، کشتیهای تاریخی و مسیرهای جدید گردشگری دریایی نیز قرار است در تابستان ۲۰۲۶ به طور کامل در دسترس بازدیدکنندگان قرار گیرد.
در بخش مقاصد نوظهور، شهر «گیمارش» در پرتغال به عنوان «پایتخت سبز اروپا» در سال ۲۰۲۶ مورد توجه قرار گرفته است. این شهر تاریخی که زادگاه نخستین پادشاه پرتغال محسوب میشود، در سالهای اخیر پروژههای گستردهای برای توسعه حملونقل پاک، افزایش فضاهای سبز و کاهش آلودگی اجرا کرده است.
فهرست امسال همچنین بر اهمیت گردشگری پایدار تأکید دارد. «جزایر فیجی» به دلیل برنامههای حفاظت از صخرههای مرجانی و توسعه گردشگری مسئولانه، و «رواندا» به عنوان مقصدی کمتر شناختهشده برای سافاری حیاتوحش با تراکم کمتر گردشگر نسبت به مقاصد مشهور آفریقایی، در این فهرست جای گرفتهاند.
از دیگر مقاصد منتخب میتوان به شهر تاریخی «خیوه» در ازبکستان، منطقه ساحلی «اوآخاکا» در مکزیک، شهر «اولو» در فنلاند و شهر «ریودوژانیرو» در برزیل اشاره کرد؛ مقاصدی که هر یک با پروژههای فرهنگی، زیرساختهای جدید گردشگری یا رویدادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۶ مورد توجه قرار گرفتهاند.
نشنال جئوگرافیک همچنین شهر «بنف» در کانادا را به عنوان برنده بخش «انتخاب خوانندگان» معرفی کرده است؛ شهری کوهستانی که به دلیل طبیعت بکر، دریاچههای یخچالی، پیستهای اسکی و امکان مشاهده شفق قطبی از محبوبترین مقاصد گردشگری آمریکای شمالی به شمار میرود.
این گزارش نشان میدهد که روندهای گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ بیش از گذشته به سمت تجربههای اصیل فرهنگی، حفاظت از محیطزیست، مقاصد کمتر شناختهشده و سفرهای مبتنی بر میراث تاریخی حرکت میکند؛ موضوعی که میتواند الگویی برای برنامهریزی گردشگری در کشورهای دارای ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی غنی، از جمله ایران، باشد.