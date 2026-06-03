دیدار روسای صنوف با هیات رئیسه خانه سینما

به گزارش ایلنا، در ابتدای این دیدار محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های خانه سینما گفت: در روزهای اخیر، خانه سینما چند برنامه را با مشارکت خانه موسیقی، خانه تئاتر و خانه هنرمندان با محوریت «کودکان میناب» برگزار کرد، پیش از آن نیز برنامه‌هایی در هتل محل اسکان آسیب دیدگان جنگ برگزار شد، علاوه بر این، سه کنسرت به‌صورت همت عالی و با حضور محسن شریفیان برای نیروهای امدادی اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی برگزار شد. مجموعه این فعالیت‌ها بخش قابل توجهی از برنامه‌های اخیر این تشکل صنفی را به خود اختصاص داد.

وی ادامه داد: چنین برنامه‌هایی معمولاً در قالب تعامل با نهادهای ذی‌ربط شکل می‌گیرند اما ایده اولیه آن توسط سه خانه، سینما، موسیقی و تئاتر مطرح و طراحی شد. همچنین برنامه‌ای ترکیبی شامل نمایش، موسیقی و شعر در خانه هنرمندان برگزار شد که بخش عمده هماهنگی‌ها و امور اجرایی آن بر عهده امیر اثباتی بود، پرفورمنس برگزارشده در خانه هنرمندان، حرکتی جذاب و تأثیرگذار بود که توانست افرادی با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد و اقدام مشترک این سه خانه در نگاه و اجرا با فعالیت‌های که در سطح شهر مشاهده می‌شود، متفاوت بود.

این مدیر فرهنگی ضمن تشکر از اقای اسعدیان مدیرعامل خانه سینما که تلاش زیادی در هماهنگی و مدیریت برنامه ها داشتند افزود: اتاق بازرگانی در این زمینه حامی مالی بود و البته شهرداری منطقه شش نیز همکاری بسیار خوبی داشته است.

پیگیری مسایل و مشکلات بیمه ای سینماگران در جلسات متعدد و متنوع

رئیس هیات رئیسه خانه سینما با بیان اینکه موضوع بیمه را از مدت‌ها پیش و در جلسات متعدد پیگیری کرده‌ایم، گفت: قرار بود بیانیه مشخصی در این خصوص ارائه شود و طی آن اعلام کنیم که سازمان تأمین اجتماعی قصد ندارد بخشی از تعهدات خود را که پیش‌تر پذیرفته بود اجرایی کند.

عسگرپور با اشاره به موضع‌گیری هنرمندان در خصوص مسایل بیمه ای، خاطرنشان کرد: موضوع بیمه هنرمندان در ارتباط با سایر بخش‌های دولتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نتیجه می‌رسد و این وزارت‌خانه نقش حامی را بر عهده دارد و لازم است اقداماتی صورت گیرد تا در نهایت به نتیجه‌ای مناسب و قابل توجه منجر شود. در دو دوره اخیر، چند نفر از همکاران به‌طور تخصصی بر این مباحث مسلط شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد آگاهی و اشرافی همسنگ کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی درباره شرایط کاری و مسائل مرتبط دارند.

این فعال صنفی ابراز داشت: به نظر می‌رسد اکنون به مراحل پایانی این فرآیند، جمع‌بندی نهایی و تعیین دستور کار مشخص نزدیک شده‌ایم. سازمان تأمین اجتماعی همواره موضوع تأمین منابع مالی را مطرح کرده و معمولاً روند کار در همین نقطه متوقف می‌شده است و در برخی موارد نیز موضوع برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارجاع شده است. این بار اما منبع تأمین اعتبار مشخص شده و مقرر شده است درصدی از قراردادهای کاری به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. این موضوع می‌تواند به حل مشکل بیمه سینماگران کمک کند. با این وجود، اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتواند اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهد، احتمال اتلاف وقت و به تعویق افتادن روند کار وجود خواهد داشت و در نتیجه ممکن است بار دیگر به نقطه آغاز بازگردیم.

نقش مثبت موضع‌گیری هنرمندان در خصوص میراث فرهنگی در مجامع داخلی و بین‌المللی

در کنار موضوعات فوق و در جلسه مشترک با آقای صالحی امیری از سینماگران دعوت شد به پویش‌های طراحی شده جهت تامین اعتبار مالی بازسازی ابنیه آسیب دیده بپیوندند که احساس میکنیم لازم است بررسی شود که چه کمکی از سوی سینماگران برای جلب مشارکت مردمی جهت ترمیم ابنیه تاریخی و آثار میراث فرهنگی که در جنگ رمضان آسیب دیده است میبایست انجام شود؛ به‌ویژه در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی، تا هنرمندان بتوانند در زمان مقتضی به‌عنوان یک تریبون ایفای نقش کنند.

همچنین جلساتی با برخی از دیگر مسئولان برگزار شد؛ بخشی از این جلسات به درخواست آنان و بخشی دیگر به درخواست ما انجام گرفت. خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز معمولاً در این جلسات نقش فعال داشته‌اند.

وی در ادامه افزود: با آقای حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور مناطق محروم نیز جلساتی برگزار کردیم. ایشان علاقه‌مند بودند از ظرفیت هنرمندان برای پرداختن به برخی مسائل و موضوعات اجتماعی استفاده شود و امیدواریم این عزیزان بتوانند در رفع بخشی از مشکلات موجود یاری‌رسان باشند. همچنین در دیدار با رئیس کتابخانه و مرکز اسناد ملی، راهکارهایی برای همکاری با اعضای خانه سینما و صنوف مورد تاکید قرار گرفت. علاوه بر این در اتاق بازرگانی نیز جلساتی با هدف جلب حمایت از خانه سینما برگزار کردیم.

حذف شورای پروانه ساخت

رئیس هیئت رئیسه خانه سینما گفت: موضوع حذف شورای پروانه ساخت نیز در جلسات مختلف مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت. در این زمینه، طرحی مطرح شد که در خانه سینما سابقه‌ای چندساله دارد و شامل پیشنهاد حذف شورای پروانه ساخت است. برخی تصور می‌کنند حذف پروانه ساخت در ارتباط با صنوف کارگردان‌ها، فیلمنامه‌نویسان و تهیه‌کنندگان است و ارتباطی با دیگر صنوف ندارد، در حالی که این موضوع به‌طور مستقیم با وضعیت اشتغال و روابط حرفه‌ای همه فعالان سینما مرتبط است.

وی در خصوص این موضوع بیان کرد: در جلساتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است، بسیاری از افراد حاضر در وزارت ارشاد با این موضوع موافق بوده‌اند و اکنون منتظر تصمیم نهایی و اقدامات اجرایی سازمان سینمایی هستیم؛ شخصاً تلاش میکنم نسبت به تحقق آن خوش‌بین باشم چراکه موضوعی که پیش‌تر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی درباره آن صحبت می‌شد، اکنون به دلیل شرایط و موقعیت حساس کنونی سرعت لازم را ندارد و به نوعی به روزمرگی دچار شده، امیدواریم این موضوع باعث چالش‌های ناخواسته نشود ؛ زیرا با وجود بیش از یک سال گفت‌وگو و مذاکره، هنوز این موضوع به نتیجه مشخصی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر درباره برخی مسائل به تفاهم رسیده‌ایم لازم است آن تفاهم‌ها به مرحله اجرا نیز برسند. در ابتدای مسیر تصور می‌کردیم که نهادهای امنیتی با این موضوع مخالفت دارند و مانع پیشبرد آن هستند اما اکنون این نگرانی تا حد زیادی برطرف شده است.

تاثیر حذف پروانه ساخت بر امنیت شغلی اهالی سینما

عسگر پور تاکید کرد: موضوع مربوط به پروانه ساخت ارتباط مستقیمی با مسئله امنیت شغلی دارد و از همین رو، پیگیری و تعیین تکلیف آن برای فعالان صنوف سینمایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس این طرح، با حذف شورای پروانه ساخت، نظامی جایگزین خواهد شد که بر بانک اطلاعاتی خانه سینما متکی است و در آن، پروژه‌ها ملزم خواهند بود از افرادی استفاده کنند که عضو نظام سینمایی و تشکل‌های حرفه‌ای مرتبط هستند. در واقع، حذف پروانه ساخت می‌تواند زمینه‌ساز استقرار سازوکاری باشد که بخشی از امنیت شغلی فعالان سینما را تأمین و تضمین کند.

رئیس هیات رئیسه خانه سینما گفت: در داخل خانه سینما هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که موضوعی به‌طور کامل و نهایی حل شده است و مسئله پروانه ساخت نیز از جمله موضوعات بسیار مهم و جدی به شمار می‌رود که در ذهنیت برخی افراد اختلاف نظرهایی وجود دارد، بعنوان مثال

در حوزه تهیه‌کنندگی، چهار تشکل مختلف فعالیت دارند که لزوماً دیدگاه‌ها و رویکردهای یکسانی ندارند و سطح نگرش‌ و تحلیل‌های آن‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است. نکته جالب توجه این که بخشی از تشکل‌هایی که انتظار می‌رفت موافقت بیشتری داشته باشند، در موضوع حذف شورای پروانه ساخت نگرانی‌های بیشتری را مطرح کردند. بخش عمده این نگرانی‌ها، به موضوع تضمین اکران آثار مربوط می‌شد. این در حالی است که در گذشته نیز برخی پروژه‌ها با وجود دریافت پروانه ساخت، در نهایت موفق به اخذ پروانه نمایش نشدند؛ حتی در مواردی که شورای تطبیق نیز نظر مثبت داده بود و فیلم دقیقاً مطابق فیلمنامه مصوب تولید شده بود اما باز هم از اکران اثر جلوگیری می‌شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در نهایت به صورت‌جلسه‌ای دست یافتیم که نمایندگان صنوف مختلف از جمله هر چهار تشکل تهیه کنندگی آن را امضا کردند و خانه سینما نیز نظر رسمی خود را در این خصوص اعلام کرد. با این حال، برخی دوستان همچنان دیدگاه‌ها و ملاحظات شخصی خود را دنبال می‌کردند که در پاسخ، بر اهمیت فعالیت صنفی و ضرورت پایبندی به رأی و تصمیم واحد جمعی تأکید شد. متاسفانه مدتی است روند تصمیم‌گیری از مراحل اولیه فاصله گرفته و موضوع که عملاً در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد دچار نوعی تعلل و اتلاف وقت شده و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان می‌کنند که همه متقاضیان می‌توانند پروانه ساخت دریافت کنند و از این جهت مشکلی وجود ندارد. با این حال، تجربه نشان داده که با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها، ممکن است محدودیت‌ها و مشکلات جدیدی ایجاد شود؛ از این رو، نمی‌توان صرفاً بر شرایط موجود تکیه کرد. به همین دلیل این احتمال مطرح است که ادامه روند فعلی به بروز تنش‌هایی میان خانه سینما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شود.

تدوین آیین نامه عضویت صنوف

عسگرپور با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ای در خصوص عضویت و تداوم عضویت صنوف در خانه سینما تدوین شد و اعضای کارگروه مربوطه پس از بررسی‌های لازم به متن نهایی این آیین‌نامه دست یافتند، گفت: در این فرآیند، برخی نکات حقوقی نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، آیین‌نامه به مرحله ابلاغ رسید.

عسگرپور در بیان دلایل و چرایی تدوین این آیین‌نامه اضافه کرد: در سال ۱۳۸۸ که خانه سینما با مشکلاتی مواجه شد ــ و البته چنین شرایطی ممکن است در هر دوره‌ای نیز تکرار شود ــ برخی صنوف در تقابل با خانه سینما، تمایل داشتند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری کنند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان رفتار صنف یا صنوفی که چنین آسیبی به پیکره خانه سینما بعنوان چتر واحد و فراگیر همه صنوف سینمایی وارد کرده‌اند نادیده گرفت. یا در مقطعی، یکی از صنوف موجب شد روند ثبت خانه سینما با مشکل مواجه شود، با این حال، همان صنف در مجمع عمومی خانه سینما دارای حق رأی است و می‌تواند بر تصمیمات و ساختار کلی خانه سینما تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: به دلایلی تصمیم گرفته شد تشکل‌های صنفی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده و فعالیت کنند؛ اما ممکن است یک صنف تصمیم بگیرد در جای دیگری ثبت شود که از نظر قانونی حق چنین انتخابی را دارد. با این حال، این تصمیم می‌تواند برای مجموعه خانه سینما مشکلاتی ایجاد کند، یا بعنوان مثال، فرض کنید در موضوعی مانند حذف شورای پروانه ساخت، نظر غالب صنوف بر این باشد که این مسئله باید تا رسیدن به نتیجه نهایی به‌صورت جدی پیگیری شود. با این حال، ممکن است یکی از صنوف دیدگاه متفاوتی داشته باشد و از طریق تریبون یا مجرایی دیگر، نظر مستقل خود را اعلام کند. چنین وضعیتی می‌تواند انسجام تصمیم‌گیری جمعی را خدشه‌دار کرده و قواعد و سازوکار رفتار و انضباط صنفی را با اختلال مواجه سازد، چراکه در یک نظام صنفی، پس از بحث، بررسی و رسیدن به تصمیم مشترک، انتظار می‌رود همه اعضا و تشکل‌ها به تصمیم جمعی پایبند باشند. در غیر این صورت، امکان تحقق اهداف مشترک و دفاع مؤثر از منافع صنفی با دشواری روبه‌رو خواهد شد. به همین دلیل در چنین مواردی با هیئت‌مدیره آن صنف وارد گفت‌وگو می‌شویم تا راه‌حلی مشترک پیدا شود، در این مواقع معمولاً موضوعی مطرح می‌شود که اگر آن‌ها از ابتدا با آیین‌نامه‌ها و ضوابط آشنایی داشتند، نوع برخورد و تصمیم‌گیری آن‌ها متفاوت می‌بود.

در بخش دیگر این جلسه امیر اثباتی رئیس انجمن طراحان فیلم، گفت: در بسیاری از صنوف، بدنه و اعضای صنف از ابزارهای نظارتی و سازوکارهای کنترل عملکرد به‌طور مؤثر استفاده نمی‌کنند و عملاً بخش عمده امور را به اعضای هیئت‌مدیره واگذار می‌کنند. در چنین شرایطی، انجام فعالیت صنفی به‌معنای واقعی دشوار می‌شود و گاهی نیز مدیریت به دلیل برخی کاستی‌ها یا ملاحظات، همه مسائل و اقدامات را با اعضای صنف در میان نمی‌گذارد. به همین دلیل، ضروری است که تمامی صنوف این آیین‌نامه را ترویج و برای اجرای آن تلاش کنند تا مسئولیت‌پذیری صنفی در میان اعضا گسترش یابد و مشارکت آنان در امور صنفی افزایش پیدا کند.

این فعال صنفی بیان کرد: مشکلات معمولاً زمانی به وجود می‌آیند که روندها و سازوکارهای مشخص و تعریف‌شده‌ای وجود نداشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس سلیقه‌های فردی انجام شوند. آیین‌نامه تدوین‌شده با هدف جلوگیری از چنین وضعیتی تهیه شده است و می‌تواند مبنایی روشن برای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات صنفی فراهم کند.

صنوف در کجای آیین‌نامه حضور دارند؟

سپس محمدمهدی عسگرپور گفت: یکی از مسائلی که همواره در خانه سینما وجود داشته این است که صنوف مطرح می‌کنند ما در کجای آیین‌نامه‌ای که تصویب شده حضور داشته‌ایم و چرا نظر ما در آن لحاظ نشده است. در همه خانه‌های صنفی به دلیل تنوع و تعدد دیدگاه‌ها این مسئله رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، به نظر من نباید صرفاً به دنبال یافتن نقش‌های تاریخی خود باشیم بلکه باید بررسی کنیم که آیا این آیین‌نامه کارآمد و مفید است یا خیر.

وی ابراز داشت: پیش‌تر تصور نمی‌کردیم که اگر برای یک صنف مشکل حقوقی ایجاد شود، کل خانه سینما نیز دچار مسئله شود؛ اما در عمل این تجربه رخ داد. زمانی که با چنین وضعیتی مواجه شدیم، ناچار شدیم موضوع تعلیق و … را به‌عنوان اهرمی برای حل و فصل و مدیریت این مسئله به کار بگیریم، با این حال اگر در آیین‌نامه هرگونه مغایرت یا تناقضی با اساسنامه مشاهده می‌شود لازم است حتماً مطرح و بررسی شود. البته باید توجه داشت که تمامی اختیاراتی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده‌اند در اساسنامه نیز وجود دارند و از همان چارچوب حقوقی ناشی می‌شوند.

وضعیت معیشتی هنرمندان

علی لقمانی عضو هیات رئیسه خانه سینما در ابتدای توضیحات خود در پاسخ به پرسش حاضران گفت: پس از انتشار نامه سرگشاده خطاب به وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مسائل بیمه، بازنشستگی و معیشتسینماگران، برای کسب اطلاع و دلایل نشر آن، از سوی سازمان تامیناجتماعی تماس هایی داشته ایم، اما دریغ از یک تماس کوچک از سمتوزارت فرهنگ.

حدود چهار سال است که با سازمان تأمین اجتماعی در حال مذاکره و گاهیمشاجره هستیم و پیش از ما هم، چند سالی این مذاکرات برقرار بوده است. چندین مورد همواره مطرح شده از جمله روشن شدن تکلیف پرداخت های بلا استفاده حق بیمه پروژه های سینمایی، و فراهم شدن امکان افزایش حقوقافراد در آستانه بازنشستگی از کف حقوق کارگری به رقم مناسب و در شان پیشکسوتان این هنر.

وی ادامه داد: در جلسه ای با آقای سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید نیز ، از سوی ایشان مقرر و تاکید شد کارگروهیتشکیل شود وعلاوه بر رفع مشکلات موجود، تسهیلاتی از سوی سازمان تامین اجتماعی فراهم گردد تا اعضای خانه سینما که در شرف بازنشستگی هستند، امکان افزایش حقوق داشته باشند. البته در گفتگو و تعامل با مدیران صندوقاعتباری هنر قرار بر این شد که مطالبات و مذاکرات ما منحصر به اهالی سینما نباشد و همه هنرمندان را شامل شود.

لقمانی بیان کرد: نخستین جداولی که برای افزایش حقوق از سوی کارشناسان ارائه شد که قرار بود هدف آن ایجاد تسهیلاتی برای اعضا باشد، در نهایت نه تنها تسهیلاتی را ایجاد نمی کرد بلکه موجب پرداخت اضافی و فشار مالی بیشتر به اعضاء می شد. چون این طرح به هیچ وجه قابل قبول نبود، ما طرحی پیشنهادی دادیم تا افرادی که بیش از پانزده سال سابقهدارند، در یک بازه حدود سه‌ساله فرصت داشته باشند تا افزایش حقوق خود رامحقق کنند، و باز جداول جدید ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از جداول قبلی هم اسفناک تر بود. به همین دلیل و در اعتراض به این موضوع ازادامه این روند خارج شدیم. اخیرا، متوجه شدیم که همین مذاکرات مجددا باوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بدون نمایندگان صنوف آغاز شده است امابه نظر می‌رسد به نتیجه نخواهد رسید. گویی نوعی روند نمایشی در حالشکل‌گیری است که اهداف دیگری را دنبال می‌کند و آورده مشخصی برای ماندارد.

این فیلمبردار پیشکسوت بیان کرد: بر اساس طرح‌های موجود، افرادی که کمتراز پانزده سال سابقه پرداخت بیمه دارند، می‌توانند طبق فرمولی تا سه برابردریافتی خود را افزایش دهند. در صورت نیاز، نماینده صنوفی که ماهیتکارگری دارند و از سوی سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده‌اند، می‌توانند طیجلسه‌ای در جریان این موارد قرار گیرند؛ در واقع ما آمادگی برگزاری ایننشست را داریم. همچنین افراد بالای شصت سال و بازنشستگان با توافقاتصورت گرفته نیازی به تمدید عضویت ندارند و همه صنوف میتوانند اسامی آن‌ دسته از اعضا را در اختیار ما قرار دهد تا وارد دوره عضویت ۹۹ ساله شوند.

کارگروه عضویت اعضاء

در ادامه،عسگرپور به بخشی از برنامه‌های اجراشده توسط خانه سینما در مدت اخیر اشاره کرد و گفت: کارگروه عضویت اعضا به صورت هفتگی و منظم جلساتی را برگزار کرده و به دقت روند معرفی اعضا به صندوق را پیگیری می‌کنند. همچنین طی مدت اخیر کتابی که حاصل گفت‌و‌گو با هنرمندان خانه‌های سینما، تئاتر و موسیقی بود، رونمایی شد. برنامه‌هایی نیز برای ورکشاپ و نمایش فیلم با همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی در خانه سینما، در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه امسال در جلسه فیاپف شرکت نکرده، چراکه پیگیر امور حقوقی و قضایی تعدادی از اعضای خانه سینما بوده است، ادامه داشت: برخی از همکاران ما که در دی‌ماه فعالیت‌هایی داشته‌اند با احضاریه مواجه شده‌اند و برای بخشی از آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با برخی از مقامات در شورای عالی امنیت و قوه قضائیه جلساتی داشته‌اند که تا حدی وضعیت را بهبود بخشیده است. با این حال، بخشی از زمان و توان همکاران ما همچنان صرف پیگیری این موضوعات می‌شود.

عسگرپور خاطرنشان کرد: در خصوص پروژه‌هایی که بدون پروانه ساخت مقابل دوربین رفته‌اند، از سوی نهادهای امنیتی سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که ریشه آن به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. در برخی موارد اگر پروژه‌ای متوقف شده باشد، تجهیزات آن نیز ضبط شده و هنوز بازگردانده نشده است. همچنین در مواردی با تلاش‌های گسترده همکاران و پیگیری‌های جدی، حتی احکام بسیار سنگین در پرونده‌هایی که اساساً ماهیت امنیتی نداشته‌اند و صرفاً شامل برخی ساختارشکنی‌ها بوده‌اند با همراهی وکلای خانه سینما به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال، گاهی با همه این پیگیری‌ها و نقش حمایتی خانه سینما، واکنش‌های منفی و نامهربانانه‌ای از سوی برخی همکاران صورت می‌گیرد که می‌تواند موجب دلسردی وکلا و اعضای پیگیر این پرونده‌ها شود.

بیمه بیکاری هنرمندان

در ادامه علیرضا حسینی دبیر هیات رئیسه خانه سینما نیز گفت جلسه‌ای که در دادسرای مالیاتی داشتیم نشان می‌دهد تعداد پرونده‌هایی که از سوی برخی همکاران در شعبه های مالیاتی مطرح می‌شود قابل توجه است و این پرونده‌ها اغلب در شعب حل اختلاف بررسی می‌شوند. متأسفانه در چند ماه اخیر این موضوع به نمایندگان و کارشناسان غیر سینمایی محول شده و در نتیجه، فرآیندهایی شکل گرفته که ارتباط مستقیمی با مسائل مربوط به امور مالیاتی اعضای خانه سینما ندارد و از کارشناسی مناسب توسط نمایندگان مالیاتی معرفی شده از خانه سینما فاصله گرفته است. با این حال، در این زمینه قول‌های مساعدی برای ایجاد شرایط مناسب توسط مدیران سازمان امور مالیاتی داده شده است.

وی افزود: اگر اعضا دارای پرونده‌ای در شوراهای حل اختلاف مالیاتی هستند، لازم است موضوع را به اداره مالیات اعلام کنند تا در شعبی که نماینده مالیاتی خانه سینما در آن حضور دارد، به آن رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، نباید روند رسیدگی و حضور در جلسات را بپذیرند.

حسینی درخصوص بیمه بیکاری نیز گفت: موضوع دیگر، بیمه بیکاری هنرمندان است که آیین‌ نامه مربوط به آن در سال ۱۴۰۰ در دولت تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. در ادامه حسینی در پاسخ به وضعیت پرونده های قضایی اعضا گفت: تعدادی از دفاتر و اعضا در یکماه گذشته بااحضار و یا احکامی روبرو شده‌اند که کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما در حد امکان پیگیر رفع مشکلات انها است.

در این دیدار که بیش از سه ساعت به طول انجامید روسای صنوف برای رفع مشکلات و خواسته های اصناف پیشنهادات و راهکارهای خود را با هیات رئیسه طرح کردند.

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