طی برگزاری یک نشست خبری؛
پوسترهای «روایت علوی» طی مراسمی رونمایی شدند
گامی برای توسعه جریان هنری غدیر در عرصه بینالمللی
پوسترهای نخستین جشنواره ملی «روایت علوی»، در آستانه عید سعید غدیر خم با حضور مسئولان و هنرمندان در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر رونمایی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رونمایی از پوسترهای نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» صبح سهشنبه ۱۲ خردادماه با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان حوزه هنرهای آیینی در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
این مراسم که اجرای آن را داریوش نصیری برعهده داشت، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای خدمت آغاز شد. در این آیین، حجتالاسلام سیدمحمدجواد جلالی دبیر جشنواره، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و جمعی از فعالان فرهنگی حضور داشتند.
شکلگیری جشنواره بر پایه پژوهش، تولید اثر و شبکهسازی هنرمندان
حجتالاسلام سیدمحمدجواد جلالی در سخنانی با تشریح روند شکلگیری این رویداد اظهار کرد: طی بیش از یک دهه در مؤسسه فرهنگی هنری سرو امید، فرآیند پژوهش، طراحی و تدوین این جشنواره دنبال شده تا امروز به مرحله اجرا برسد.
وی افزود: از آغاز مسیر، این پرسش مطرح بود که آیا صرف برگزاری یک رویداد هنری میتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی باشد یا خیر. بر همین اساس تلاش شد جشنواره بر سه محور پژوهش، تولید آثار هنری و ایجاد شبکهای از هنرمندان استوار شود.
دبیر جشنواره «روایت علوی» ادامه داد: یکی از اهداف اصلی، انتقال ظرفیتهای علمی و پژوهشی حوزههای علمیه به فضای هنر است. معتقدیم هرگاه فعالیت هنری بر مبنای پشتوانههای علمی شکل بگیرد، امکان خلق آثار ماندگار و اثرگذار فراهم میشود.
روایت علوی؛ پلی میان معارف شیعی و نیازهای جامعه امروز
جلالی با اشاره به رویکرد محتوایی جشنواره گفت: این رویداد تلاش دارد میان آموزههای اعتقادی و معرفتی مکتب تشیع، زبان هنر و نیازهای فرهنگی جامعه معاصر ارتباطی مؤثر ایجاد کند.
وی افزود: نگاه جشنواره محدود به جغرافیای ایران نیست و از هماکنون برنامهریزی برای حضور در عرصه بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا و با همکاری مجموعههایی از جمله بسیج هنرمندان، پیشبینی میشود از دوره سوم جشنواره، بخش بینالملل نیز بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کند.
ارسال بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره
دبیر جشنواره با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد اظهار کرد: نخستین دوره جشنواره با عنوان «غدیر انقلاب» برگزار میشود و تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده که فراتر از برآوردهای اولیه بوده است.
وی ادامه داد: در شهریورماه سال جاری نیز مجموعهای شامل ۱۴ اثر با محوریت حضرت خدیجه (س) در حوزههای مختلف هنری رونمایی خواهد شد و برای این موضوع، رویدادی مستقل در نظر گرفته شده است.
غدیر؛ یک منظومه تمدنی فراتر از یک واقعه تاریخی
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به جایگاه جشنواره «روایت علوی» در برنامههای فرهنگی کشور گفت: این جشنواره از جمله برنامههای شاخص و محوری در ایام منتهی به عید سعید غدیر و مناسبتهای ۱۴ و ۱۵ خرداد به شمار میآید.
وی افزود: غدیر صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از اندیشه، فرهنگ، تمدن و هویت دینی را در بر میگیرد. از این منظر، بازخوانی غدیر در واقع بازخوانی یک الگوی تمدنی است.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کرد: هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال این مفاهیم است و تجربه نشان داده هنرهای آیینی همچون نقالی و پردهخوانی ظرفیت بالایی در انتقال آموزههای دینی به مخاطبان دارند.
رونمایی از پوسترهای بخشهای مختلف جشنواره
در بخش دیگری از مراسم، پوستر اصلی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» و همچنین پوسترهای بخشهای مختلف آن با حضور مرشد حسن معجونی، مرشد ابوالفضل ورمزیار، شبخیز رئیس بسیج هنرمندان و حسین ظاهری رونمایی شد.
همچنین کتاب «بهشت غدیر» شامل دوازده روایت با حضور حجتالاسلام معماریان و حجتالاسلام میرتاجالدینی معرفی و رونمایی شد.
هنر، ماندگارترین رسانه انتقال مفاهیم
حجتالاسلام معماریان در این بخش اظهار کرد: هنر در مقایسه با سایر رسانهها، ظرفیت بیشتری برای ماندگاری مفاهیم در ذهن مخاطب دارد.
وی افزود: تلاش شده است پیامهای مرتبط با غدیر در قالب زبان هنر به مخاطبان عرضه شود. در همین چارچوب، ۱۴ پرده با موضوع حضرت خدیجه (س) آماده شده و در ادامه نیز پروژهای با محوریت «مادران امت» در دستور کار قرار دارد.
امیرالمؤمنین (ع)؛ شخصیتی فراتر از مرزهای اعتقادی
میرتاجالدینی در ادامه سخنان خود با اشاره به آثار متعددی که درباره شخصیت امیرالمؤمنین (ع) نگاشته شده است، گفت: شخصیت امام علی (ع) محدود به مرزهای جغرافیایی و اعتقادی نیست و اندیشمندان بسیاری از ادیان و مکاتب مختلف درباره ایشان قلم زدهاند.
وی با اشاره به آثار علامه امینی و همچنین جرج جرداق، نویسنده کتاب «صدای عدالت انسانی»، افزود: جرداق در آثار خود تصویری فرادینی از شخصیت امیرالمؤمنین (ع) ارائه کرده است.
هنر، مسیر رسیدن به معنا و حقیقت
در بخش دیگری از مراسم، آقامیری پیش از رونمایی از پوستر بخش «لوح علوی» اظهار کرد: هنر میتواند انسان را به ساحت معنا و حقیقت نزدیک کند.
وی افزود: امید است آموزههای برگرفته از سیره امیرالمؤمنین (ع) بهویژه در حوزه حمایت از نیازمندان و توجه به محرومان، علاوه بر آثار هنری، در زندگی اجتماعی و فردی نیز نمود بیشتری پیدا کند.
پس از آن، پوستر بخش «لوح علوی» با حضور محمدمهدی میرزایی دبیر این بخش، مجتبی قانونی، قافلهباشی و نوری رونمایی شد.
در بخش پایانی این مراسم، حجتالاسلام جواد محمدزمانی با اشاره به پیشینه گسترده ادبیات فارسی در مدح و توصیف شخصیت امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف هنرمندان، تبدیل مفاهیم انتزاعی به مفاهیمی قابل درک و ملموس برای عموم مردم است.
وی افزود: ظرفیتهای هنری مرتبط با غدیر همچنان گسترده و دستنخورده باقی ماندهاند و هنوز امکان پرداختن به ابعاد مختلف این واقعه بزرگ وجود دارد.
محمدزمانی تأکید کرد: حقیقت غدیر از جنس تجلی و ظهور مستمر است و همچنان فرصتهای فراوانی برای معرفی و تبیین آن در جامعه وجود دارد.
در پایان این مراسم نیز پوستر بخش شعر جشنواره با حضور حجتالاسلام محمدزمانی، محمود حبیبی کسبی دبیر بخش شعر، محمدحسین مؤدب، احمد بابایی، قاسم صرافان و جمعی از شاعران و استادان حاضر در نشست رونمایی شد.