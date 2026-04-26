به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در تداوم موج رو به گسترش مشارکت ایرانیان خارج از کشور در پویش مردمی «جان‌فدا برای ایران»، رایزنی فرهنگی ایران در بانکوک شاهد حضور معنادار جمعی از ایرانیان مقیم تایلند بود که با انگیزه‌ و نگاهی مسئولانه، برای ثبت‌نام حضوری در این پویش به این مجموعه مراجعه داشتند.

در ادامه صحبت جمعی از این مراجعه‌کنندگان که برخی علی‌رغم دوری چندین ساله و بعضاً چند دهه‌ای از ایران اما دغدغه‌های میهنی خود را نسبت به زادگاه خود فراموش نکرده بودند قابل اعتناست.

مردی میانسال که تمایلی به افشای نام خود نداشت در خصوص مراجعه حضوری خود گفت: هر چند سامانه‌ها و پایگاه‌های متعددی برای این اعلام آمادگی وجود داشت اما من و اعضاء خانواده‌ام ترجیح دادیم به‌صورت حضوری در این جبهه‌بندی مقدس مشارکت نماییم.

بانوی جوانی که به سختی فارسی صحبت می‌کرد، نیت حضورش را این گونه بیان کرد: من فقط در تهران متولد شده‌ام و در مدت کوتاهی بعد از تولد به سبب شغل پدرم با خانواده به تایلند آمدیم اما چه در ایامی که مدرسه می‌رفتم و چه در شرایط فعلی که دانشجوی یکی از دانشگاه‌های مطرح بانکوک هستم هرگز از زادبوم و محیط خانوادگی گرم و اصیل خودم فاصله نداشته‌ام. بزرگترین افتخار من در جنوب شرقی آسیا همین زادگاه و همین هویت ایرانی من است.

یکی از تجار خوش‌سابقه در تایلند که اصالتی شیرازی دارد حضور در این مکان را به سبب انتساب به نام ایران حضور در محیطی معنوی یاد کرد و گفت: اقتدار ایران برای ما در نقاط بسیار دوری از خاک وطن عیار و اعتبار دارد. دلاورمردی‌های ارتش جان‌برکف و آرایش‌های نوین سپاه پاسدار حقیقی اسلام در دفاع ماندگار ملی بدون آثار خیر نخواهند ماند.

این یک اظهار نظر شخصی نیست و به استناد آیه‌ای از سوره روم که تاکید دارد «هیچ مقاومت مقدسی، فرجامی جز پیروزی و ظفر ندارد» باید بگویم این برتری ایران در نبرد با اشرار بین‌المللی ثابت خواهد شد.

بنابر اعلام این خبر، در پیچ تاریخی حساس یک تمدن هفت هزار ساله و در بُحبوحه اخبار جدید جنگ با جبهه استکبار، با اراده راسخ ایرانی‌های دلیر و مبعوث‌شده اعضاء ارتش مردمی «جان‌فدا» در صیانت از تمامیت ارضی این خاک مقدس از مرز سی میلیون نفر عبور کرده است.

