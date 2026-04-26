تحلیلگر تایلندی: تهدیدهای ایران بر خلاف آمریکا لفاظی نیست
تحلیلگر مسائل سیاسی در کشور تایلند گفت: در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیامهایی که از سوی سپاه پاسداران صادر شده بر خلاف ارتش ایالات متحده صرفاً یک تهدید لفظی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کانال PPTVHD36 با حدود ۴.۸ میلیون دنبالکننده از رسانههای مطرح خبری و تلویزیونی در کشور تایلند به شمار میرود که همسو با وقایع روز بینالمللی به تولید برنامه میپردازد.
پراسرِت سوکساساناگاوین کارشناس این برنامه که در شمار تحلیلگران مسائل سیاسی و روابط بینالملل شناخته میشود که در خصوص تحولات منطقهای و جهانی گفت: در نبرد نابرابر آمریکایی صهیونی علیه ایران پیامهایی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) صادر شده، کاملاً روشن است: این یک هشدار مستقیم به ایالات متحده آمریکا است؛ اینکه باید تمام ناوگان خود را از خلیج فارس خارج کند. در غیر این صورت، ایران اقدام عملی انجام خواهد داد.
تحلیلگر مسائل سیاسی در کشور تایلند افزود: بر خلاف مسئولین اجرایی و نظامیان ارتش ایاات متحده، از لحن و رفتار ایران پیداست که این صرفاً یک تهدید لفظی نیست. فرماندهان و دیپلماتهای ایرانی اگر بگوید چنین میکنند قطعا آن کا را انجام میدهند.
وی ادامه داد: از نگاه من، آمریکا برای دومین بار دچار یک اشتباه محاسباتی شده است. بار نخست زمانی بود که تصور میکرد حمله در تاریخ ۲۸ فوریه باعث تضعیف ایران میشود؛ با این فرض که حذف برخی رهبران ارشد، مردم را به شورش وامیدارد و ظرف چند روز اوضاع تغییر میکند. اما حالا نزدیک به دو ماه گذشته و چنین چیزی رخ نداده؛ این نشان میدهد آن برآورد اولیه نادرست بوده است.
سوکساساناگاوین تأکید کرد: در مرحله دوم، پس از یک دوره آتشبس کوتاه، آمریکا دوباره ناوگان خود را به منطقه اعزام کرد و تصور داشت که با استفاده از این فشار بهویژه با محدود کردن صادرات نفت ایران میتواند اقتصاد ایران را فلج کند و تهران را وادار به پذیرش شرایط خود نماید اما با نشانههایی که از سوی ایران دیده میشود، رسیدن به این خواسته خلاف انتظار است.
رئیس دانشکده مدیریت دولتی در دانشگاه فناوری سیام با بیان این که حضور ناوگان آمریکایی در منطقه خاورمیانه قابل قبول نیست، گفت: آمریکاییها باید تلاش نمایند تا اقدامات فراسرزمینی آنها شبیه رفتار «دزدان دریایی» تلقی نشود. این پیام، در واقع، نشاندهنده سطح بالای تنش و همچنین اراده ایران برای مقابله مستقیم با این وضعیت است.