حاشیهای پررنگتر از متن/ پرچم ایران در گردهمایی دمکراتهای اروپایی به اهتزاز درآمد
اتفاق نادر گردهمایی اخیر سوسیال دمکراتها در شهر بارسلونا به اهتزاز درآمدن پرچم ایران در دست مخالفان آمریکایی صهیونی بود؛ حاشیهای پر رنگتر از متن که واکنشهای آن هنوز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حواشی اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در بین حامیان جریانهای سوسیالدموکرات، واکنشهای گستردهای را در شبهجزیره ایبری برانگیخت و موجب حملات برخی جریانهای دست راستی سوئد به ماگدالنا آندرشون، رهبر حزب سوسیالدموکرات سوئد شد.
این گردهمایی که با هدف ایجاد اتحاد میان «جریانهای سیاسی پیشرو و ارائه جایگزینی در برابر نیروهای محافظهکار و راست افراطی» برگزار شد، اما آن چه از این اجتماع با سرعت و به طور گسترده در شبکههای اجتماعی سوئد وایرال شد نه تیترهای سیاسی تند که نمایش پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران در آوردگاه مذکور بود.
آندرشون، رهبر حزب سوسیال دمکرات سوئد و نخست وزیر اسبق این کشور در سخنرانی خود با اشاره به آنچه «پیشروی نیروهای راستگرای اقتدارگرا» هشدار داد که این جریانها پایههای دموکراسی را در قاره سبز به چالش میکشند و جامعه را دچار شکاف میکنند.
وی در بخشی از صحبتهای خود خطاب به حاضران اعلام کرد «چه جمعیت زیبایی از نیروهای پیشرو». وصفی که تصاویر ضمیمه شده به آن اشارهای صریح به جمعیتی داشت که برخی با پرچم فلسطین و جمعی با به دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران در آنجا حضور داشتند.
در کنار آندرشون، چندین رهبر سیاسی دیگر از جمله نخستوزیر اسپانیا و رئیسجمهور برزیل نیز در این گردهمایی حاضر و به ایراد سخنرانی پرداختند.
بنابر اعلام این خبر، دولتهای سوسیال دمکرات همواره روابط بسیار حسنهای با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند. از همین رو استفان لوفن رهبر پیشین این حزب و تنها نخستوزیر سوئد در سال ۲۰۱۷ به ایران سفر و با رهبر شهید انقلاب اسلامی ملاقات داشت.
در همین دیدار، آیتالله خامنهای (ره) طی گفتوگویی صمیمی لوفن را «مرد اقدام و عمل» توصیف کرد و گفت: با شناختی که از جنابعالی وجود دارد انتظار میرود به نحوی عمل کنید که توافقات صرفاً بر روی کاغذ باقی نماند. چرا که سوئد بهدلیل ارتباطات طولانی با ایران در چشم مردم ما کشوری خوشنام است و این خوشبینی ملتها به یکدیگر زمینه مناسبی برای توسعهی همکاریها ایجاد میکند.