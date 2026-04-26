اهالی رسانه از بخش‌های آسیب دیده سعدآباد بازید کردند/ اصابت ۲۱ سنگرشکن به حریم کاخ

اهالی رسانه روز یکشنبه به همراه مدیران مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد از بخش‌های مختلف این مجموعه که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده بود بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، صبح سه‌شنبه (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) سه بنای تاریخی کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک (عمارت والی) در مجموعه سعدآباد بر اثر موج انفجارهای متعدد حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب جدی و خسارت شد. 

مدیر موزه هنرهای زیبا و مشاور فنی و مرمت مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد در جمع خبرنگاران گفت: اکنون در مرحله حفاظت اضطرای، فرایند نجات بخشی و آوار برداری هستیم و بعد از پایان جنگ، فرآیند مرمت را آغاز می‌کنیم. 

فتح الله نیازی به اهمیت درختان در حفظ آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: در دوران‌های مختلف، یکسری از درختان در محوطه سعد آباد را قطع کردند و درخت‌های اشتباه کاشتند، اگر همچنان برخی درختان نبود کاخ سبز از بین رفته بود. 

وی تاکید کرد: بر اثر موج انفجار بناهای این مجموعه تا فاصله هزار و ۲۰۰ متری دچار آسیب شدند و جنگ بخشی از هنر معاصر ما را از بین برد. 

نیازی گفت: زمانی که زلزله بم رخ داد بنده در دفتر ارگ بم بودم. آن زمان متوجه شدم محیط زیست در بحران حائز اهمیت است و منجر به حفظ معماری می‌شود اما انسان‌ها با دستکاری در منابع طبیعی مانند قطع درختان باعث می‌شوند آثار بیشتر آسیب ببینند. 

مدیر موزه هنرهای زیبا و مشاور فنی و مرمت مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد تاکید کرد: با وجود نصب سپر آبی در کل محوطه کاخ سعدآباد، دشمن ۲۱ سنگرشکن به حریم کاخ شلیک کرد که نزدیک‌ترین آن در فاصله ۴۰ تا ۵۰ متری بود. 

نیازی تصریح کرد: دوربین‌های مدار بسته در مرمت به ما کمک می‌کنند. 

