به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، صبح سه‌شنبه (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) سه بنای تاریخی کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک (عمارت والی) در مجموعه سعدآباد بر اثر موج انفجارهای متعدد حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب جدی و خسارت شد.

مدیر موزه هنرهای زیبا و مشاور فنی و مرمت مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد در جمع خبرنگاران گفت: اکنون در مرحله حفاظت اضطرای، فرایند نجات بخشی و آوار برداری هستیم و بعد از پایان جنگ، فرآیند مرمت را آغاز می‌کنیم.

فتح الله نیازی به اهمیت درختان در حفظ آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: در دوران‌های مختلف، یکسری از درختان در محوطه سعد آباد را قطع کردند و درخت‌های اشتباه کاشتند، اگر همچنان برخی درختان نبود کاخ سبز از بین رفته بود.

وی تاکید کرد: بر اثر موج انفجار بناهای این مجموعه تا فاصله هزار و ۲۰۰ متری دچار آسیب شدند و جنگ بخشی از هنر معاصر ما را از بین برد.

نیازی گفت: زمانی که زلزله بم رخ داد بنده در دفتر ارگ بم بودم. آن زمان متوجه شدم محیط زیست در بحران حائز اهمیت است و منجر به حفظ معماری می‌شود اما انسان‌ها با دستکاری در منابع طبیعی مانند قطع درختان باعث می‌شوند آثار بیشتر آسیب ببینند.

مدیر موزه هنرهای زیبا و مشاور فنی و مرمت مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد تاکید کرد: با وجود نصب سپر آبی در کل محوطه کاخ سعدآباد، دشمن ۲۱ سنگرشکن به حریم کاخ شلیک کرد که نزدیک‌ترین آن در فاصله ۴۰ تا ۵۰ متری بود.

نیازی تصریح کرد: دوربین‌های مدار بسته در مرمت به ما کمک می‌کنند.

انتهای پیام/