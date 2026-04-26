سرپرست معاونت تولید انجمن سینمای جوانان منصوب شد
بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با قدردانی از ۳۰ سال فعالیت آرش رصافی، در حکمی، محمد صوفی را بهعنوان سرپرست معاونت تولید انجمن منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در پی پایان دوره همکاری آرش رصافی معاون تولید انجمن، بهروز شعیبی با قدردانی از ۳۰ سال فعالیت این عضو برجسته و قدیمی انجمن، محمد صوفی را به سمت سرپرست معاونت تولید انجمن منصوب کرد و آیین تودیع و معارفه معاونت تولید با حضور شورای مدیران و پرسنل این معاونت برگزار شد.
در متن حکم بهروز شعیبی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران به محمد صوفی آمده است:
با توجه به تجربه، تعهد و شناختی که از جنابعالی وجود دارد، بدینوسیله به سمت سرپرست معاونت تولید انجمن سینمای جوانان ایران منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری و همدلی کلیه همکاران، معاونین و مدیران ستادی و استانی در انجام وظایف و مhموریتهای محوله و رشد و شکوفایی جوانان ایران اسلامی، موفق و سربلند باشید.
محمد صوفی متولد ۱۳۵۵ در تهران دانشآموخته رشته کارگردانی سینما که سالها بهعنوان نویسنده، کارگردان، تهیهکننده و مدرس دانشگاه فعالیت کرده است.
وی برگزیده فستیوالهای فیلم کوتاه و مستند کشوری و بینالمللی است و سابقه حضور در هیات داوری جشنوارههای فیلم کوتاه، مستند، سینماحقیقت و جشنواره فیلم فجر را دارد.
همچنین مدیریت انجمن سینمای جوانان تهران، عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند ایران، ریاست یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران، و عضویت در هیات امنا و ریاست مراسم اهدای نشان عالی خورشید از دیگر فعالیتهای اوست.
او ساخت برنامههای متعدد تلویزیونی از جمله «رادیو هفت»، «صدبرگ»، «نقره»، «محاکات»، «ساطور» و … را بر عهده داشته است.