شبکه سه از «معدن سولیس» سر درآورد

به گزارش ایلنا، این سینمایی در گونه درام، اکشن، تاریخی و مهیج محصول نروژ در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهمن هاشمی و صدابردار آن روژین جشن سده است. رضا الماسی، دانیال الیاسی، کریم بیانی، محمد تنهایی، شراره حضرتی، مونا خجسته، شهریار ربانی، سیما رستگاران، آرزو روشناس، ابوالفضل شاه بهرامی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، امیرصالح کسروی، اردشیر منظم، امیر منوچهری، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و بهمن هاشمی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره کنراد پسر جوانی است که در یک معدن مشغول به کار می‌شود و با کمک دیگر معدنچیان بر علیه اربابان زورگو قیام می‌کنند و پیروز می‌شوند.

تاریخ جهان سرمایه‌داری سرشار است از تجربه ظلم و ستم‌هایی که کارفرمایان زورگو و زیاده‌خواه علیه کارگران خود روا داشته‌اند. کارفرمایان سوداگری که هر حربه‌ای را به کار می‌گیرند تا حقوق و مزایای کمتر و ناچیزتری برای کار طاقت فرسای کارگران خود در نظر بگیرند تا از طریق چیزی که همچون سرقت پول کارگر و حاصل دسترنج وی است، جیب‌های خود را از پول و درامد نامشروع و آلوده آکنده سازند. با این حال، کارگران نیز، بسیار پیش آمده که در برابر این ظلم و زور غیراخلاقی ساکت ننشسته‌اند و در برابر کارفرمایان ستمکار قیام کرده‌اند و تا نگرفتن حقوق حقه خویش از پای ننشسته‌اند. فیلم «معدن سولیس» داستان دیگری است از این مقاومت جانانه کارگران زحمتکش در برابر ظلم و زور کارفرمایان سوداگر و تن آسای خود درون یک نظام فاسد سرمایه‌داری غربی.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه سه، برای مخاطبان پخش شود.

انتهای پیام/