آغاز فعالیت مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی / برگزاری دورههای آموزشی در رشتههای متنوع هنری
مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با از سرگیری فعالیتهای خود، دورههای آموزشی در رشتههای متنوع هنری را بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با آغاز سال جدید، فعالیتهای آموزشی خود را در بخشهای مختلف بهصورت حضوری از سر گرفته است.
این مرکز پس از وقفهای که در پی شرایط اخیر ایجاد شده بود، اکنون بار دیگر میزبان هنرجویان در کلاسهای حضوری است. با این حال، روند آموزش از ۱۵ فروردینماه از طریق برگزاری بخشی از دورهها بهصورت آنلاین تداوم داشته است.
بر همین اساس، کلاسهای آموزشی این مرکز در حوزههای متنوعی از جمله آموزش موسیقی، هنرهای تجسمی، بازیگری و مهارتهای نمایشی، در حال حاضر بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.
از هنرجویان و علاقهمندان دعوت میشود برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبتنام در دورهها، به مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی مراجعه کرده یا با آن تماس بگیرند.
نشانی: خیابان حافظ، پهنه رودکی، جنب تالار حافظ، مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی
تلفن تماس: ۶۶۷۴۳۳۵۸ و ۶۶۷۴۳۳۵۹