هنرمندان جانشان به ایران و مردمش گره خورده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در این برنامه سه نمایش عروسکی توسط انجمن نمایشگران عروسکی ، هنرمندان انجمن کودک و نوجوان خانه تئاتر و انجمن نمایشگران خیابانی خانه تئاتر اجرا شد که سرپرستی آن را ستاره اسکندری برعهده داشت.

در بخش موسیقی؛ گروه آذری وحید اسداللهی وگروه موسیقی دی بند قطعاتی را اجرا کردند و فضای شاد و مفرحی را برای هموطنان آسیب دیده بوجود آوردند.

علاوه بر اجرای نمایش و موسیقی، هنرمندان سینما و تئاتری که در این مراسم حضور داشتند با خانواده‌های آسیب دیده صمیمانه گفتگو کردند و با آنها عکس یادگاری گرفتند.

کودکان نیز استقبال بسیارخوبی از این برنامه داشتند و با عروسک‌ها عکس‌های یادگاری گرفتند .

در انتهای این برنامه با اهداء لوح تقدیر از گروه‌های موسیقی تقدیرشد؛ حمیدرضا نوربخش به روی سن آمد و گفت: وحید اسدالهی جزء مفاخر کشور ما است، از ابتدا پای کار بودند و به محض پیشنهاد حضور در این مراسم با آغوش باز پذیرفتند. از هنرمندانی که امشب در جمع ما هستند تشکر ویژه می‌کنم امیدوارم ایران عزیزمان سربلند و مردم عزیزش سرافراز باشند.

علی روئین تن کارگردان سینما نیز به روی سن آمد و خطاب به آسیب دیدگان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان، گفت: ایران چشم ما است و چشم ما خانه شماست. امروز ما نیاز به همدلی داریم زیرا با کسانی مواجه هستیم که در خارج از کشور وطن خود را می‌فروشند و در داخل کشور نیز به دنبال دلسرد کردن مردم هستند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مشترک خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ، ادامه داد: اجرای این برنامه‌ها نشان داد هنرمندان مانند سایر اقشار جامعه کنار مردم هستند و ثابت کردند که جانشان به جان ایران و مردم ایران گره خورده است.

در این برنامه همچنین توسط هلال احمر مسابقه ای برای کودکان آسیب دیده جنگ برگزار و جوایزی به آنها اهدا شد.

علیرضاشجاع نوری، هادی حجازی فر، روح الله حجازی، مهران غفوریان، عاطفه رضوی، بهناز جعفری،مهراوه شریفی نیا، لاله اسکندری،سید جواد هاشمی،علی اوسیوند، کوروش سلیمانی، سجاد بابایی، مونا زندی، سیاوش چراغی پور، وحید آقاپور، فرزین محدث، مینو شریفی،الهام نامی ، نادر فوقانی ( رئیس انجمن عکاسان سینما)، علیرضا حسینی دبیر هیات رئیسه خانه سینما،امیرپدرام طاهریان، حمیدرضا عاطفی، امیرعباس ستایشگر (اعضاء هیات مدیره خانه موسیقی)، محمد وفایی رئیس هیات مدیره انجمن روابط عمومی خانه تاتر، علی علیایی نژاد رئیس هیات مدیره انجمن حرکت ، مازیلا نوری شاد رئیس هیات مدیره انجمن عروسکی از جمله افرادی بودند که در این برنامه حضور داشتند.

در این مراسم از سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ و محمدرضا کارچی مشاور شهردار منطقه ۶ نیز تشکر شد.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، علیرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر از همکاری صمیمانه مدیریت و کارکنان مجموعه هتل لاله تشکر و قدردانی کردند.

لازم به ذکر است، اجرای این برنامه بر عهده ستاد همیاری خانه سینما ( با مسئولیت آناهید آباد) است و قرار است به شکل‌های مختلف ادامه داشته باشد.

