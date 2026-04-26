شاعر تونسی به ایران می‌آید

ریم الوریمی مهمان حوزه هنری انقلاب اسلامی می‌شود

ریم الوریمی شاعر تونسی که با سرودن شعری در رثای رهبر شهید مورد توجه قرار گرفته بود، به‌ زودی مهمان حوزه هنری انقلاب اسلامی می‌شود.

به گزارش ایلنا، ریم الوریمی شاعر و چهره رسانه‌ای اهل تونس که در ایام جنگ رمضان با سرودن شعری در رثای رهبر شهید مورد توجه  قرار گرفته بود، بزودی به ایران سفر می‌کند و مهمان حوزه هنری انقلاب اسلامی خواهد شد.

حضور این شاعر تونسی در ایران در پی بازتاب گسترده شعر «خذونی أُنشد فی شوارع طهران» در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؛ اثری که با مضامین انسانی، فرهنگی و همدلی میان ملت‌ها، توجه مخاطبان بسیاری را در ایران و جهان عرب جلب کرده است.

ریم الوریمی در این اثر، با نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی، از پیوندهای انسانی و اشتراکات فرهنگی سخن گفته و آرزو می‌کند در خیابان‌های تهران برای مردم بخواند.

اخبار مرتبط
