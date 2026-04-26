شاعر تونسی به ایران میآید
ریم الوریمی مهمان حوزه هنری انقلاب اسلامی میشود
به گزارش ایلنا، ریم الوریمی شاعر و چهره رسانهای اهل تونس که در ایام جنگ رمضان با سرودن شعری در رثای رهبر شهید مورد توجه قرار گرفته بود، بزودی به ایران سفر میکند و مهمان حوزه هنری انقلاب اسلامی خواهد شد.
حضور این شاعر تونسی در ایران در پی بازتاب گسترده شعر «خذونی أُنشد فی شوارع طهران» در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی صورت میگیرد؛ اثری که با مضامین انسانی، فرهنگی و همدلی میان ملتها، توجه مخاطبان بسیاری را در ایران و جهان عرب جلب کرده است.
ریم الوریمی در این اثر، با نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی، از پیوندهای انسانی و اشتراکات فرهنگی سخن گفته و آرزو میکند در خیابانهای تهران برای مردم بخواند.