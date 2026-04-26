کتابها به دل محلهها میروند
فراخوان مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در سطح جامعه منتشر شد.
به گزارش ایلنا، مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت با هدف تحقق آرزوی رهبر شهید و ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه، فراخوانی عمومی برای مشارکت نهادها، مراکز مردمی و فعالان فرهنگی منتشر کرد.
در بخشی از این فراخوان با اشاره به بیانات رهبر شهید آمده است: «دلم میخواهد شما بچهها و جوانها واقعاً کتاب بخوانید.» (۱۳۹۷/۷/۳)
«باید در سبد کالای مصرفی خانوادهها سهم قابل قبولی برای خرید و خواندن کتاب باشد.» (۱۳۹۰/۴/۲۹)
بر اساس این فراخوان، مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت از عموم علاقهمندان، بهویژه سوپرمارکتها، فروشگاههای لوازمالتحریر، مؤسسات خیریه، کانونهای فرهنگی، پایگاههای مساجد، سازمانها، بنیادها و سایر مراکز مردمی دعوت کرده است تا در راستای افزایش دسترسی عمومی به کتابهای مفید و راهگشا با این مجموعه همکاری کنند.
در قالب این طرح، استندهای متحرک و ثابت همراه با مجموعهای از کتابهای ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان بهصورت امانی در اختیار مراکز متقاضی قرار میگیرد. همچنین برای برگزارکنندگان و همکاران طرح، تخفیف ۴۰ درصدی برای کتابها در نظر گرفته شده است. فرآیند شارژ کتابها و تسویه فروش نیز هر دو ماه یکبار انجام خواهد شد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به تارنمای مؤسسه فرهنگیهنری قدر ولایت به نشانی https://ghadr110.ir مراجعه کنند یا با واحد بازرگانی و توزیع از طریق شمارههای 09123882416 و 02166411151 تماس بگیرند.
نشانی مؤسسه: خیابان ۱۲ فروردین جنوبی، پایینتر از خیابان پاستور، کوچه خاقانی، پلاک ۸ / کدپستی: 1317685411