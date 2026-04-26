۵۰ چهره پیشکسوت و فعال نمایشهای رادیویی مدرک هنری دریافت کردند
به مناسبت روز ملی رادیو، مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش از اعطای مدارک تخصصی هنری به ۵۰ چهره پیشکسوت این عرصه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش، با اعلام خبری به مناسبت روز رادیو گفت: پس از جلسات فشرده و پیگیریهای مستمر، پرونده بیش از ۷۰ نفر از هنرمندان رادیو بررسی شد و در نهایت ۵۰ چهره پیشکسوت و بهویژه فعالان برجسته نمایشهای رادیویی موفق به دریافت مدارک هنری معادل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شدند. این اتفاق یک دستاورد بزرگ برای تکریم زحمات هنرمندان این عرصه و حل مسائل اداری آنان به شمار میرود.
سوهانی ضمن ارج نهادن به تلاشهای صورتگرفته، از زحمات محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهویژه ابوالفضل صادقینژاد نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، تشکر ویژه کرد.
وی افزود: این عزیزان با همراهی و جلسات متعدد و فشرده، زمینهساز این تحول بزرگ شدند. بیتردید حمایتهای صادقینژاد نقش کلیدی در تسریع فرآیند ارزشیابی و اعطای مدارک هنری به هنرمندان رادیو نمایش داشت.
مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش تأکید کرد: مقرر شده بهزودی طی مراسمی باشکوه با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان، این مدارک هنری به پیشکسوتان و چهرههای شاخص رادیو نمایش اعطا شود.
سوهانی در پایان گفت: این رویداد را میتوان گامی مؤثر در جهت مهارتمحوری و عدالت هنری در کشور ارزیابی کرد.