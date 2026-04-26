معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ:
فرهنگ در حال حذف از سبد خانوار است/ امضای تفاهم نامهای برای توسعه رونق اقتصاد هنر
حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ با اشاره به آمارهای موجود، وضعیت مصرف فرهنگی را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: کاهش سرانه مصرف فرهنگی به این معناست که فرهنگ در حال حذف از سبد خانوار است.
به گزارش ایلنا، آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک کارآفرین و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، روز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن عرفان بانک کارآفرین برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران ارشد حوزه فرهنگ و نظام بانکی، با هدف ایجاد زیرساختهای مالی برای تقویت اقتصاد هنر شکل گرفت. در این مراسم، سخنرانان با یادآوری ظرفیتهای مغفولمانده صنایع فرهنگی، بر ضرورت ورود نظام مالی به این حوزه و حرکت از رویکرد حمایتی به سمت خلق ارزش اقتصادی تأکید کردند.
حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با تأکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ، از فاصله میان «گفتار» و «عمل» در این حوزه سخن گفت.
او با اشاره به کاهش سرانه مصرف فرهنگی، هشدار داد که فرهنگ در حال حذف شدن از سبد خانوار است؛ موضوعی که برای کشوری با پیشینه تمدنی چند هزار ساله، نگرانکننده است.
انتظامی تأکید کرد که حفظ هویت فرهنگی، نیازمند سرمایهگذاری مستمر و مشارکت همزمان دولت و بخش خصوصی است. او ورود بانک کارآفرین به این حوزه را نمونهای از ایفای مسئولیت اجتماعی دانست.
معاون وزیر فرهنگ با اشاره به سابقه تمدنی ایران گفت: «کشوری با پیشینه چند هزار ساله، برای حفظ هویت خود نیازمند سرمایهگذاری مستمر در حوزه فرهنگ است.» او هشدار داد که کاهش هزینهکرد فرهنگی، بهتدریج منجر به تضعیف پیوند نسلها با میراث فرهنگی خواهد شد.
انتظامی با اشاره به آمارهای موجود، وضعیت مصرف فرهنگی را نگرانکننده توصیف کرد و افزود: «کاهش سرانه مصرف فرهنگی به این معناست که فرهنگ در حال حذف از سبد خانوار است. این موضوع برای کشوری که به دنبال تثبیت هویت تمدنی خود است، یک هشدار جدی محسوب میشود.»
او در ادامه، مسئولیت این وضعیت را هم متوجه دولت و هم بخش خصوصی دانست و گفت: «دولت باید در بودجهریزی توجه بیشتری به فرهنگ داشته باشد، اما این کافی نیست. بخش خصوصی نیز باید در این حوزه نقش فعالتری ایفا کند.»
انتظامی همچنین بر اهمیت آشنایی نسل جدید با مفاهیم و چهرههای فرهنگی تأکید کرد و افزود: «اگر نسل آینده با مفاخر فرهنگی خود آشنا نباشد، نمیتواند حافظ و ادامهدهنده این تمدن باشد.» به گفته او، سرمایهگذاری در فرهنگ، در واقع سرمایهگذاری بر هویت و آینده کشور است.
او با اشاره به تجربههای مدیریتی خود، بر لزوم حرکت از سطح گفتار به اقدام عملی تأکید کرد و گفت: «اقتصاد فرهنگ مفهومی است که بارها مطرح شده، اما آنچه اهمیت دارد، تبدیل این مفهوم به سازوکارهای اجرایی است.»
در این مراسم، صادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با ارائه تصویری از وضعیت زیستبوم فرهنگی کشور، مهمترین چالش این حوزه را تأمین مالی و کمبود نقدینگی عنوان کرد. او با اشاره به سهم قابل توجه صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای توسعهیافته، تأکید کرد که در ایران علیرغم وجود پتانسیل بالقوه این ظرفیت همچنان مغفول مانده است.
پژمان همچنین با استناد به آمارهای رسمی، کاهش هزینه فرهنگی خانوارها در سالهای اخیر را «زنگ خطر» توصیف کرد و گفت ادامه این روند میتواند به تضعیف جریان تولید و مصرف فرهنگی منجر شود. به گفته او، رویکرد جدید این مؤسسه، حرکت از «حمایتهای بلاعوض» به سمت طراحی ابزارهای مالی مانند وثیقهگذاری آثار هنری، اصالتسنجی و ایجاد بازارهای شفاف است؛ اقداماتی که هدف آنها مردمیسازی بازار هنر و افزایش دسترسی عمومی به این حوزه در راستای رونق اقتصاد خلاق کشور است.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک کارآفرین با عاملیت موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به امضا رسید؛ تفاهمی که بر توسعه ابزارهای مالی، ایجاد زیرساختهای حقوقی و تقویت تعامل میان نظام بانکی و زیستبوم فرهنگ و هنر کشور تمرکز دارد.