بررسی مناسبات وزارت فرهنگ با جهاد دانشگاهی در راستای افزایش تعاملات
رئیس جهاد دانشگاهی و معاونان این نهاد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتوگو کردند و مقرر شد مناسبات این دو نهاد در راستای تعاملات بیشتر احصا شود.
به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی و معاونان این نهاد امروز شنبه پنجم اردیبهشت با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از معاونان این وزارتخانه دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، گزارشی از اقدامات جهاد دانشگاهی در عرصههای گوناگون ارائه شد و اعضا به بحث و تبادلنظر درباره آن پرداختند.
در پایان نیز تصمیم بر این شد نقاط مشترک و مناسبات وزارت فرهنگ با جهاد دانشگاهی احصا شود و نتیجه این بررسی مبنای اولویتبندی تعاملات وزارت فرهنگ و جهاد دانشگاهی قرار گیرد.