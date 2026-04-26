بررسی مناسبات وزارت فرهنگ با جهاد دانشگاهی در راستای افزایش تعاملات

به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی و معاونان این نهاد امروز شنبه پنجم اردیبهشت با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از معاونان این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، گزارشی از اقدامات جهاد دانشگاهی در عرصه‌های گوناگون ارائه شد و اعضا به بحث و تبادل‌نظر درباره آن پرداختند.

در پایان نیز تصمیم بر این شد نقاط مشترک و مناسبات وزارت فرهنگ با جهاد دانشگاهی احصا شود و نتیجه این بررسی مبنای اولویت‌بندی تعاملات وزارت فرهنگ و جهاد دانشگاهی قرار گیرد.

