معاون امور هنری وزارت فرهنگ مطرح کرد؛
مدیران مشارکت هنرمندان در فعالیت های هنری را جلب کنند
همه سلیقهها و ایدهها باید باشند
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین تودیع و معارفه مدیران کل هنرهای نمایشی کشور، گفت: هر هنرمندی که تعلق خاطر به ایران دارد، در چارچوب قوانین باید فرصت عرضه آثار خود را پیدا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی، معاون وزیر که عصر شنبه پنجم اردیبهشت ماه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل هنرهای نمایشی کشور سخن میگفت، با اشاره به ظرفیتهای بالای هنر تئاتر در کشور گفت: ما امروز در منطقه جزء کشورهای هستیم که در حوزه هنرهای نمایشی حرفهای بسیاری برای گفتن داریم و شایسته است این توانمندی را با تلاش بیشتر و برنامه ریزی دقیقتر به منصه ظهور برسانیم.
او سپس ضمن تقدیر از زحمات رضا مردانی، مدیر کل سابق هنرهای نمایشی، گفت: رضا مردانی در برگزاری جشنوارههای استانی تلاشهای قابل توجهی داشت و با وجود شرایط دشوار اجتماعی، بلافاصله پس از حضور در مرکز هنرهای نمایشی، پیگیری جشنوارهها را در دستور کار قرار داد. همچنین در ایام جنگ، اداره کل هنرهای نمایشی حضوری پررنگ داشت و در عبور از بحرانها مجدانه کوشش کرد.
شفیعی ادامه داد: اتابک نادری نیز از هنرمندانی است که شناخت خوبی از تئاتر و جامعه هنری دارد. او با طی کردن سلسله مراتب مدیریتی از سطح کارشناسی، آشنایی کاملی با ساختار اداری و فرآیندهای تولید و عرضه تئاتر دارد. هنرمند بودن و تجربه کارگردانی، در کنار شناختهشدگی اجتماعی، از ویژگیهایی است که میتواند او را به مدیری موفق تبدیل کرده و به عنوان پلی میان هنرمندان هنرهای نمایشی و حاکمیت به خوبی ایفای نقش نماید.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با تاکید بر لزوم بازگشت مردم به فضاهای هنری از جمله تالارهای تئاتر، نگارخانهها و…، ابراز داشت: این نکته بسیار مهم است و تمامی مدیران معاونت باید برای تحقق این مهم اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین تمرکززدایی از فعالیتهای هنری و سپردن آنها به استانهای توانمند کشور از دیگر تاکیداتی است که در برنامههای وزیر محترم و در حکم اهدایی ایشان نیز به چشم میخورد که باید بدان به صورت ویژه نگاه کرد.
او ادامه داد: یکی از مهمترین نکاتی که تمامی مدیران معاونت باید مورد توجه قرار دهند جلب مشارکت همه هنرمندان با هر سلیقه و ایدهای است. هر هنرمندی که تعلق خاطر به ایران دارد در چارچوب قوانین باید بتواند آثار خود را عرضه کند.
شفیعی در ادامه به حمایت از فعالیتهای نسل نو هنرمندان پرداخت و گفت: این نسل آینده ساز هنر کشور هستند و به ویژه بانوان باید بتوانند با کمترین حساسیت و در امنیت کامل به فعالیت بپردازند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ارتقاء خدمات اداری به متقاضیان را یک الزام دانست و اظهار داشت: ما هر چقدر هم کار بکنیم باید احساس کنیم که باز هم عقب هستیم و نیاز به فعالیت بیشتر است، پس باید با توان چند برابری به فعالیت بپردازیم تا بتوانیم خواستههای به حق هنرمندان و نیازهای هنری کشور را برطرف سازیم.
شفیعی در پایان یادآور شد: توجه به احیاء و عرضه اسناد فعالیتهای هنری گذشته و فراهم نمودن زمینه پژوهشهای هنری از دیگر وظایف ما به عنوان مدیران هنری است. برای دستیابی به مدیریت موفق در حوزه هنر به ویژه تئاتر باید سه ضلع پژوهش، آموزش و اجرا به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد و از تمامی ظرفیتهای موجود برای رشد و بالندگی این هنر بهره برده شود