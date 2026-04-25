خواننده پاپ ماجرای سسپاشی به رضا پهلوی را حمله تروریستی عنوان کرد!
مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ پس از ماجرای پرحاشیه سسپاشی به رضا پهلوی متن کنایهآمیزی را منتشر کرد.
مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ پس از ماجرای پرحاشیه سسپاشی به رضا پهلوی در یکی از تجمعات متن کنایهآمیزی را منتشر کرد.
در یادداشت راغب آمده است: «پس یادداشت میکنیم. بمب = مداخله بشردوستانه؛ سُس = حمله تروریستی و سوء قصد»
مصطفی راغب از جمله خوانندگانی است که طی روزهای گذشته از پس جنگ رمضان و اتفاقات مرتبط به آن کنشگریهای متعددی در حمایت از وطن و حفظ تمامیت ارضی داشته است.