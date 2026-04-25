به گزارش ایلنا، مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ پس از ماجرای پرحاشیه سس‌پاشی به رضا پهلوی در یکی از تجمعات متن کنایه‌آمیزی را منتشر کرد.

در یادداشت راغب آمده است: «پس یادداشت می‌کنیم. بمب = مداخله بشردوستانه؛ سُس = حمله تروریستی و سوء قصد»

مصطفی راغب از جمله خوانندگانی است که طی روزهای گذشته از پس جنگ رمضان و اتفاقات مرتبط به آن کنش‌گری‌های متعددی در حمایت از وطن و حفظ تمامیت ارضی داشته است.

