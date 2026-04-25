جدیدترین آثار موسیقی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد+صوت

به گزارش ایلنا، محمود صالحی خواننده موسیقی ایرانی که در چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب جایزه باربد شده بود، قطعه‌ای را با عنوان «تنگه‌ی هرمز» منتشر کرد.

این قطعه از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران با آهنگی از امیر حقیقت، شعر مرتضی بخشایش و تنظیم سیدحسین موسوی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

همچنین دو قطعه دیگر با عناوین «خطر کن» و «همسایه‌ی خورشید» نیز با صدای محمود صالحی و از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران جنگ رمضان تولید و منتشر شده است.

