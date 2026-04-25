جدیدترین آثار موسیقی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد+صوت

آثاری از خواننده برگزیده جایزه «باربد»

قطعه «تنگه‌ی هرمز» و دو اثر دیگر با صدای محمود صالحی و آهنگسازی امیر حقیقت منتشر شد.

به گزارش ایلنا، محمود صالحی خواننده موسیقی ایرانی که در چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب جایزه باربد شده بود، قطعه‌ای را با عنوان «تنگه‌ی هرمز» منتشر کرد. 

 

قطعه «تنگه‌ی هرمز»

این قطعه از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران با آهنگی از امیر حقیقت، شعر مرتضی بخشایش و تنظیم سیدحسین موسوی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. 

 

قطعه «همسایه‌ی خورشید»

 

قطعه «خطر کن»

همچنین دو قطعه دیگر با عناوین «خطر کن» و «همسایه‌ی خورشید» نیز با صدای محمود صالحی و از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران جنگ رمضان تولید و منتشر شده است.

