مگی جیلنهال رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شد

به گزارش ایلنا، مگی جیلنهال کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده آمریکایی سازنده فیلم‌های «دختر گمشده» و «عروس!» به‌عنوان رئیس هیات داوران بخش مسابقه در هشتادوسومین دوره جشنواره ونیز انتخاب شد.

جیلنهال به همراه سایر داوران، برنده جایزه معتبر «شیر طلایی» برای بهترین فیلم را در این جشنواره که از ۲ تا ۱۲ سپتامبر برگزار می‌شود، انتخاب خواهند کرد.

