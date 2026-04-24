مگی جیلنهال رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شد

مگی جیلنهال رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شد
مگی جیلنهال، بازیگر و کارگردان آمریکایی، به‌عنوان رئیس هیات داوران جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مگی جیلنهال کارگردان، بازیگر، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده آمریکایی سازنده فیلم‌های «دختر گمشده» و «عروس!» به‌عنوان رئیس هیات داوران بخش مسابقه در هشتادوسومین دوره جشنواره ونیز انتخاب شد.

جیلنهال به همراه سایر داوران، برنده جایزه معتبر «شیر طلایی» برای بهترین فیلم را در این جشنواره که از ۲ تا ۱۲ سپتامبر برگزار می‌شود، انتخاب خواهند کرد.

