به گزارش ایلنا، رئیس رسانه ملی درباره ترور «امال خلیل» خبرنگار لبنانی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل نوشت: «بزرگترین ترس رژیم صهیونی، آشکار شدن حقیقت است. برای همین، پیوسته خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد.



این‌بار خون شهیده امال خلیل، روزنامه‌نگار لبنانی، حقیقت را روشن می‌کند. حقیقتی به نام زنده ماندن مقاومت و مرگ تدریجی رژیم جنایتکار اسرائیل.»

