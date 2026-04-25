اینفوگرافیک/ چه تعداد از آثار تاریخی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شد؟

اینفوگرافیک/ چه تعداد از آثار تاریخی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شد؟
از صبح روز نهم اسفندماه که حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان آغاز شد، در کنار جان‌های عزیزی که به شهادت رسیده و اماکن غیرنظامی بسیاری که هدف قرار گرفت، اماکن تاریخی و میراثی نیز دچار آسیب‌های جدی شدند.

به گزارش ایلنا، وزارت میراث فرهنگی  با انتشار اینفوگرافی از برآورد دقیق خسارات وارده به آثار، محوطه‌ها، بافت‌ها و بناهای ملی و جهانی خبر داد.

بطوریکه بررسی آمارها و مستندات وزارت میراث‌فرهنگی نشان می‌دهد که دست کم ۱۴۹ اثرتاریخی و موزه در ۲۰ استان کشور دچار آسیب شده که در این میان پنج اثر ثبت‌جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه نیز به چشم می‌خورد.

براساس برآوردهایی که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از نخستین روز جنگ آغاز کرده است، تاکنون دامنه این حملات در ۲۰ استان کشور خساراتی را به آثار تاریخی و فرهنگی وارد کرده که در این میان، استان‌های تهران، اصفهان و کردستان به‌ترتیب با ۷۰، ۲۷ و ۱۳ اثر، بیشترین تعداد آثار تاریخی آسیب دیده را داشته‌اند.

 

