اینفوگرافیک/ چه تعداد از آثار تاریخی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شد؟

به گزارش ایلنا، وزارت میراث فرهنگی با انتشار اینفوگرافی از برآورد دقیق خسارات وارده به آثار، محوطه‌ها، بافت‌ها و بناهای ملی و جهانی خبر داد.

بطوریکه بررسی آمارها و مستندات وزارت میراث‌فرهنگی نشان می‌دهد که دست کم ۱۴۹ اثرتاریخی و موزه در ۲۰ استان کشور دچار آسیب شده که در این میان پنج اثر ثبت‌جهانی، هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه نیز به چشم می‌خورد.

براساس برآوردهایی که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از نخستین روز جنگ آغاز کرده است، تاکنون دامنه این حملات در ۲۰ استان کشور خساراتی را به آثار تاریخی و فرهنگی وارد کرده که در این میان، استان‌های تهران، اصفهان و کردستان به‌ترتیب با ۷۰، ۲۷ و ۱۳ اثر، بیشترین تعداد آثار تاریخی آسیب دیده را داشته‌اند.

