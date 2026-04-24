رایزن فرهنگی ایران در تایلند: امام خامنهای اسوهای از پارسایی و زیست ساده در میان عالمان بود
مراسم بزرگداشت شهادت حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(ره) با حضور جمعی از شخصیتهای دینی، فرهنگی و اجتماعی، مسلمانان شیعه و اهل سنت و ایرانیان مقیم و شماری از شهروندان تایلندی به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آغاز مراسم، قاری برجسته اهل سنت با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، فضای مجلس را سرشار از معنویت که در میان آیاتی که تلاوت کرد، آیه شریفه"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ"را با لحنی تأثیرگذار قرائت که انعکاس ویژهای در میان حاضران و بسیاری از شرکتکنندگان را تحت تأثیر قرار داد.
هارون از قاریان شناختهشده قرآن در تایلند، با قرائت دلنشین سوره مبارکه یاسین فضای مجلس را بیش از پیش معنوی و سپس، گروه تواشیح نوجوانان با اجرای برنامهای در سوگ آن رهبر بزرگ و با اشعاری در وصف مجاهدتها و شخصیت معنوی ایشان تأثیر ویژه ای به مراسم داد.