ورود انیمیشن ایرانی به چرخه رسمی بازار جهانی
انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی با عنوان بینالمللی و روسی «Толстяк Юзи (2026)» از ۲۷ فروردین در سینماهای روسیه اکران عمومی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، با عنوان بینالمللی و روسی «Толстяк Юзи (2026)» از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ اکران عمومی خود را در سینماهای روسیه آغاز کرد و بهصورت رسمی وارد چرخه نمایش این کشور شد؛ اتفاقی که بهعنوان یکی از نمونههای حضور یک انیمیشن ایرانی در اکران تجاری یک بازار مهم خارجی مورد توجه قرار گرفته است.
پخش این اثر برعهده شرکت Ten Letters (Десять букв) بوده و سانسهای نمایش آن در سامانههای بلیتفروشی و جدول اکران شهرهای مختلف ثبت شده است. در نخستین روز اکران، این انیمیشن که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن یعنی ایران دارد، موفق شد در میان ۱۰ فیلم پرفروش روز سینمای روسیه قرار گیرد.
این انیمیشن در روسیه با ردهبندی سنی کودک و نوجوان اکران شده و قرار گرفتن «یوز» در کنار سایر آثار خانوادگی و انیمیشنهای خارجی در جدول اکران، نشاندهنده تلاش برای جذب مخاطب عمومی و رقابت مستقیم با تولیدات بینالمللی در این ژانر است.
رسانههای روسی در معرفی «یوز» بر چند محور کلیدی تمرکز داشتهاند؛ از جمله معرفی این اثر بهعنوان یکی از انیمیشنهای موفق گیشه ایران و تأکید بر مضمون محیطزیستی آن با محوریت حفاظت از یوز آسیایی. در این گزارشها، «یوز» در دسته آثار خانوادگی و کودک قرار گرفته و بهعنوان نمونهای از تولیدات سهبعدی انیمیشن ایران با ظرفیت جذب مخاطب گسترده معرفی شده است. همچنین اشاره به موفقیت این اثر در اکران داخلی ایران، بهعنوان یکی از نقاط اتکای تبلیغاتی آن در بازار روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
اکران «یوز» در روسیه را میتوان یک نقطه عطف در مسیر بینالمللیشدن انیمیشن ایران دانست؛ حضوری که از سطح نمایشهای محدود و جشنوارهای عبور کرده و به عرصه اکران تجاری در یک بازار خارجی راه یافته است. این تجربه، علاوه بر آنکه امکان سنجش واقعی ظرفیت رقابت آثار ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم میکند، میتواند مسیر تازهای برای صادرات فرهنگی و توسعه بازارهای هدف در حوزه انیمیشن ایجاد کند.
اکران بینالمللی «یوز» برعهده مرکز بینالملل سوره است.