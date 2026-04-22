به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده با تقدیراز عملکرد مدیران سازمان و موسسات تابعه در ایام جنگ و وضعیت بحرانی کشور و با تاکید بر تلاش مضاعف آنها در شرایط پیش رو گفت: با توجه به وضعیت بودجه ای که در شرایط کشور در همه حوزه ها وجود دارد سینما هم جدا از آن نیست و باید تدابیر لازم نسبت به این شرایط اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در این زیست بوم جدید و بر اثر متوقف شدن بخشی از تولیدات مشکلات معیشتی هنرمندان و اعضای صنوف مختلف سینما بیشتر شده که این وضعیت توجه ویژه ای را طلب می کند.

فریدزاده با تاکید بر بازنگری برنامه ها و فعالیت های پیش رو سازمان سینمایی و موسسات تابعه بر اساس شرایط کشور گفت: نیاز است بررسی مجددی در خصوص مواردی همچون برپایی جشنواره ها و رویدادها ملی و بین المللی، تولیدات و حمایت ها صورت گیرد و به سرعت فهرستی از حوزه های خصوصی و دولتی جهت مشارکت و همراهی و تامین اعتبار و کمک های فرهنگی تهیه شود.

در این جلسه گزارش هایی در خصوص آخرین وضعیت اکران و پروانه های ساخت و نمایش، آموزشگاه های سینمایی، لابراتوارها، فیلمخانه ملی ایران و موسسات سازمان سینمایی توسط مدیران مربوطه ارائه شد.

