خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کنسرت‌ها روی صحنه می‌روند

کد خبر : 1776719
لینک کوتاه کپی شد.

پس از حدود دو ماه تعطیلی برگزاری کنسرت‌های تهران، خبرها حکایت از برگزاری دو کنسرت در اردیبهشت‌ماه دارد.

به گزارش ایلنا، براساس آنچه در سایت‌های بلیت‌فروشی اعلام شده، قرار است «کینگ رام» از جمعه چهارم اردیبهشت تا دوشنبه هفتم اردیبهشت در مجموعه تئاتر لبخند در دو سانس ۱۹ و ۲۲ روی صحنه برود. همچنین قرار است بلیت‌های این کنسرت تا سقف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به فروش برسد. 

اجرای دیگر، رسیتال پیانو فریدون ناصحی (شب شوپن – شب لیست) است که ۲۴ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی روی صحنه می‌رود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید