به گزارش ایلنا، براساس آنچه در سایت‌های بلیت‌فروشی اعلام شده، قرار است «کینگ رام» از جمعه چهارم اردیبهشت تا دوشنبه هفتم اردیبهشت در مجموعه تئاتر لبخند در دو سانس ۱۹ و ۲۲ روی صحنه برود. همچنین قرار است بلیت‌های این کنسرت تا سقف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به فروش برسد.

اجرای دیگر، رسیتال پیانو فریدون ناصحی (شب شوپن – شب لیست) است که ۲۴ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی روی صحنه می‌رود.

