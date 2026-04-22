کنسرتها روی صحنه میروند
پس از حدود دو ماه تعطیلی برگزاری کنسرتهای تهران، خبرها حکایت از برگزاری دو کنسرت در اردیبهشتماه دارد.
به گزارش ایلنا، براساس آنچه در سایتهای بلیتفروشی اعلام شده، قرار است «کینگ رام» از جمعه چهارم اردیبهشت تا دوشنبه هفتم اردیبهشت در مجموعه تئاتر لبخند در دو سانس ۱۹ و ۲۲ روی صحنه برود. همچنین قرار است بلیتهای این کنسرت تا سقف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به فروش برسد.
اجرای دیگر، رسیتال پیانو فریدون ناصحی (شب شوپن – شب لیست) است که ۲۴ اردیبهشتماه ساعت ۲۰ در تالار رودکی روی صحنه میرود.