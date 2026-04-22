سپاه پاسداران، پرچمدار صیانت از امنیت و اقتدار ملی است
بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت ۲ اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
دوم اردیبهشتماه، سالروز صدور فرمان تاریخی تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهدست حضرت امام خمینی (ره)، تجلی شکلگیری نهادی الهی، مردمی و انقلابی است که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، پاسداری از آرمانها، ارزشها و دستاوردهای این نهضت عظیم را بر عهده گرفت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول حیات پربرکت خود، بهویژه در دو مقطع حساس و سرنوشتساز جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران، نقشی بیبدیل و تعیینکننده در دفاع از کیان کشور ایفا کرده است. در دوران دفاع مقدس، این نهاد با اتکا به ایمان، اخلاص و روحیه جهادی، در کنار سایر نیروهای مسلح، سدی مستحکم در برابر تجاوز دشمن بعثی ایجاد کرد و با خلق حماسههایی ماندگار، عزت و استقلال ایران اسلامی را تثبیت نمود.
در سالهای اخیر نیز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درک عمیق از ماهیت تهدیدات نوین و ترکیبی، در میدانهای گوناگون دفاعی، امنیتی و راهبردی، حضوری مقتدرانه و هوشمندانه داشته و در مواجهه با جنگ تحمیلی نوین دشمنان، بار دیگر نشان داد که این نهاد انقلابی، همچنان پرچمدار صیانت از امنیت و اقتدار ملی است. ایستادگی در برابر تهدیدات فرامنطقهای، مقابله با جریانهای تروریستی و دفاع از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی، بخشی از کارنامه درخشان این نهاد در این عرصه بهشمار میرود.
در این میان، نقشآفرینی برجسته و دلاورمردیهای قهرمانان نیروی هوافضای سپاه در جنگ تحمیلی اخیر، جلوهای درخشان از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود؛ فرزندان غیور این مرز و بوم که با تکیه بر دانش بومی، ایمان راسخ و روحیهای جهادی، در عرصههای راهبردی و عملیاتهای دقیق، توانستند با نمایش قدرت بازدارندگی و پاسخ قاطع به تهدیدات، امنیت کشور را تضمین کرده و دشمنان را از هرگونه ماجراجویی بازدارند.
اکنون نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، ولایتمداری، دانش بومی و روحیه جهادی، گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا امام سید مجتبی خامنهای (حفظهالله)؛ همچنان در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و منافع ملی کشور، حضوری اثرگذار و راهبردی خواهد داشت و به فضل الهی در مقطع حساس کنونی همچون کوهی استوار، پشتیبان ملت بزرگ ایران و جبهه دیپلماسی خواهد بود.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به عنوان پاسدار حافظه تاریخی حماسهها و ایثارهای ملت ایران، در این روز پرافتخار با ادای احترام به همه پاسداران انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهیدان والامقام این نهاد برخواسته از دل امت حزب الله را از روزهای آتش و خون دفاع مقدس تا جنگ تحمیلی اخیر؛ با افتخار و تکریم گرامی میدارد و بر استمرار راه نورانی آنان تأکید میورزد و بر خود فرض میداند تا با روایتگری دقیق، هنرمندانه و مستند از رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای پاسداران انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای گرانقدر این نهاد در مقاطع مختلف، این میراث گرانسنگ را به نسلهای آینده منتقل سازد.