درخشش ۱۰ کودک کانونی در نمایشگاه بینالمللی نقاشی بلغارستان
اعضای کودک و نوجوان مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری موفق به دریافت نشان و دیپلم افتخار در بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی نقاشی «نوازاگورا» سال ۲۰۲۵ کشور بلغارستان شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، در این نمایشگاه، سلن آرامی ۹ساله از کانون اهواز استان خوزستان موفق به دریافت نشان خورشید نوازاگورا و دیپلم افتخار شد.
همچنین ۹ کودک و نوجوان دیگر عضو مراکز کانون پرورش فکری نیز شامل کیمیا موسوی ۱۵ساله از کانون تبریز استان آذربایجان شرقی، حدیث سلیمی ۱۵ساله از مرکز شماره ۳ کانون اردبیل، کارن محمدی ۷ساله از مرکز شماره ۲ کانون اصفهان، آیلین چنگوایی ۱۱ساله از مرکز بهبهان کانون استان خوزستان، آریا بهادری ۱۱ساله از مرکز شماره ۲ صفاشهر کانون استان فارس، آتنا امیریان ۱۴ساله از مرکز شماره ۳ کانون استان کرمانشاه، متینا خاطری ۱۴ساله از فرهنگسرای آفرینش استان کرمانشاه، مهدیا بدیع ۱۵ساله از مرکز شماره ۲ کانون گنبد کاووس استان گرگان و محمدحسین همتی ۹ساله از مرکز شماره ۴ کانون استان یزد موفق به کسب دیپلم افتخار در این نمایشگاه بینالمللی شدند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۱۵ اثر در بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی نقاشی نوازاگورا کشور بلغارستان سال ۲۰۲۵ شرکت کرده بود.