به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه سنگلج، شب گذشته (اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)، تماشاخانه سنگلج میزبان تماشاگران پرشور نمایش ایرانی در مراسم شب‌چراغ نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی شد تا در کنار دو پیشکسوت تئاتر؛ داوود فتحعلی بیگی و منظر لشگری، اجرای عمومی این نمایش را آغاز کنند.

این مراسم که به یاد مرحوم سعدی افشار پیشکسوت سیاه‌بازی کشور در روز بزرگداشت سعدی شیرازی برگزار شد، با استقبال پرشور هنرمندان و تماشاگران همراه بود. تماشاخانه سنگلج پس از وقفه یک ماهه با پر شدن تمام ظرفیت سالن جان تازه گرفت.

حامد شیخی نویسنده و کارگردان نمایش «سیاه‌وش» در ابتدای این آیین با خیرمقدم به تماشاگران گفت: امیدوارم اجرای این نمایش، زمینه‌ساز جشن‌های پی در پی در این سال باشد.

وی با تقدیم اجرا به روح زنده یاد سعدی افشار و یادآوری اینکه برای دومین بار است که در نمایشی نقش سیاه را بازی می‌کند، افزود: سیاه در فرهنگ ایرانی نماد سیاوش است. لباس قرمزش نماد خون سیاوش و آتشی که گواه پاکی او و چهره سیاهش نماد سوگواری اوست. سیاه که از جهانی دیگر به نشانه سیاوش آمده خودش سیاوش قصه ما می‌شود و اینجاست که پارودی یک افسانه شکل می‌گیرد.

در بخش بعدی مراسم، منظر لشگری بازیگر پیشکسوت با خیرمقدم به حاضران و آرزوی اینکه همه بتوانند این نمایش را ببینند، اظهارداشت: به امید خدا سال ۱۴۰۵ سال حضرت علی (ع) است زیرا جمع اعداد این سال عدد ۱۰ می‌شود. ایران مثل همیشه پیروز خواهد بود و چشم دشمنانش کور خواهد شد.

وی افزود: تئاتر پرورشگاه علم و هنر بوده و هست. وقتی به صحنه می‌آید درمانگاه بشر می‌شود. من ۵۰ روز است که تحت فشار بمباران بودم اما به محض اینکه از در سنگلج وارد شدم حالم خوب شد. قطعا پس از دیدن کار حامد شیخی که کارگردان بسیار خلاقیست حالم بهتر خواهد شد. به امید موفقیت ایران و ایرانیان.

گرامیداشت یاد دو سعدی

داوود فتحعلی بیگی نویسنده و کارگردان تئاتر آیینی با گرامیداشت دو سعدی نام‌آور شعر و نمایش و تقارن سالمرگ این دو ادیب و هنرمند گفت: هر دو این هنرمندان همواره زنده‌اند چنانکه سعدی سروده است؛ «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/ مرده آن است که نامش به نکویی نبرند»

وی افزود: آغاز این نمایش در این روز اتفاقی فرخنده است و امیدوارم دچار تعطیلی با جنگ نشوند. خود من سال گذشته دو نمایشم به دلیل جنگ متوقف شد. امیدوارم برای هیچ نمایشی این شرایط تکرار نشود.

فتحعلی بیگی گفت: اینکه چراغ یک نمایش شادی‌آور روشن می‌شود و اینکه شما آمده‌اید تا در این شادی شرکت کنید جای شکرگزاری دارد به کوری دشمنان این سرزمین کهن.

در ادامه داوود فتحعلی بیگی افروختن شمع اجرای نمایش را به منظر لشکری سپرد که با دعای خیرش و آرزوی پیروزی برای ایران بزرگ چراغ نمایش را افروخت.

مهدی صفارنژاد، رسول مهدوی، مرتضی بزرگر زادگان، نادر خوش سیما، محمدرضا میرحسینی، منیر صمدانی نیا، علیرضا نیاکان، محمد نیکبخت، بیژن میرافشار، علیرضا باقری، عسل حمیدیان، عرفان زارعی، فرهاد باقری، سعیده سرلک، ناهید صیادی، عزیز سرانجامی، علی راجی، فرامرز رستمی، مهلا مظفری، مهتاب عسگری، افشین بدری، نیلوفر همرنگ از جمله هنرمندانی بودند که در روز افتتاحیه به تماشای نمایش «سیاه‌وش» نشستند.

نمایش «سیاه‌وش» به نویسندگی و کارگردانی حامد شیخی و تهیه‌کنندگی فاطمه عبدالرحیمی از یکم اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰ اجرای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز کرد.

«سیاه‌وش» به رسم نخستین نمایش سال، سیاه نمایش ایرانی را به صحنه می‌آورد. سیاه، از جهانی دیگر به رسم نوروز آمده تا قصه سیاه‌وش آغاز شود.

در این نمایش بازیگرانی همچون حامد شیخی، امید رهبر، آرزو خلیلی، مبینا طلوعی، مجتبی ترکمان، عسل بی‌باک، آتنا محمدزاده و اشکان هورسان نقش‌آفرینی می‌کنند.

موسیقی زنده این نمایش ساخته محمدرضا طاهرزاده است که در کنار مهدی محتشم نوازندگی می‌کند.

امیرحسین صفاپور و میثم رضائی‌نژاد (دستیاران کارگردان)، مهدیار حسین‌جانی (مدیر صحنه)، سهیلا جوادی (طراح گریم)، میثم کحالی (طراح نور)، فاطمه مجدنیا (عکاس، تصویربردار و روابط‌عمومی گروه) و فاطمه عبدالرحیمی (طراح پوستر و بروشور) از جمله عوامل تولید و اجرای این اثر نمایشی هستند.

انتهای پیام/