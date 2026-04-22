به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ در جلسه اخیر شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب که هفته گذشته و برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضا با توجه به شرایط ویژه کشور، تعطیلی برخی واحدهای نشر و این‌که بخش قابل‌توجهی از ناشران به دلیل فضای ناشی از جنگ تحمیلی، امکان برنامه‌ریزی برای حضور فیزیکی در نمایشگاه را نداشتند، مجموعه‌ای از طرح‌ها و گزینه‌های پیشنهادی را به‌صورت کارشناسی بررسی کردند.

در این جلسه، چند طرح به تصویب اعضا رسید؛ در نهایت با جمع‌بندی نهایی و تصمیم محسن جوادی، معاون امور فرهنگی و رئیس نمایشگاه، مقرر شد که هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران در هفته پایانی اردیبهشت و مقارن با بازه زمانی مصوبِ جلسه پایانی سال ۱۴۰۴ برگزار شود. بر همین اساس، این دوره نمایشگاه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت مجازی میزبان مخاطبان خود خواهد بود؛ تصمیمی که ادامه همان رویکرد «حمایت از تاب‌آوری صنعت نشر در دوران جنگ تحمیلی» است؛ رویکردی که در دوران کرونا پایه‌گذاری و تجربه شد.

شایان ذکر است با توجه به این‌که مأموریت اصلی معاونت امور فرهنگی حمایت از تمام حلقه‌های زنجیره نشر است، با تصمیم معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح‌ فصلی خرید از کتابفروشی‌ها نیز در خردادماه سال جاری اجرا خواهد شد تا کتابفروشی‌های سراسر کشور نیز از جریان حمایتی وزارتخانه بهره‌مند شوند.

روابط عمومی معاونت امور فرهنگی اعلام کرد که اطلاعات تکمیلی درباره ثبت‌نام ناشران، شیوه ارائه تسهیلات خرید برای مخاطبان، از جمله بن و یارانه‌ خرید کتاب، به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران در پی بحران کرونا و پس از لغو سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با دستور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم و با حمایت معاونت امور فرهنگی در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد برگزاری دومین دوره آن در بهمن‌ماه بودیم. دوره‌های سوم تا ششم این رویداد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ همزمان با برگزاری، دوره‌های سی‌وسوم تا سی‌وششم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه برگزار شد؛ روندی که اکنون با برگزاری هفتمین دوره در اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه می‌یابد.

انتهای پیام/