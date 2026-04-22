به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، پلتفرم فیلم نت در جدیدترین پروژه خود، بخش اکران آنلاین فیلم‌تئاترها را راه اندازی کرده است. این طرح با هدف توجه ویژه به هنر تئاتر و در دسترس قرار دادن تئاترها برای مخاطبان بیشتر به ویژه افرادی که در شهرهایی زندگی می کنند که دسترسی به سالن تئاتر و اجرای نمایش فراهم نیست، اجرایی می شود. همچنین فیلم نت درنظر دارد با ارائه محتوای متنوع بیشترین سلیقه مخاطبان را پوشش دهد.

در همین راستا فیلم‌تئاتر «نیوجرسی» به کارگردانی سعید دشتی، تهیه کنندگی آریان امیرخان و نویسندگی صالح علوی زاده از امشب چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت ۲۰ در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین می‌شود.

«نیوجرسی» نخستین فیلم تئاتری است که در پلتفرم فیلم نت به نمایش گذاشته می شود و پس از آن نیز به زودی فیلم تئاترهای دیگری در این پلتفرم اکران آنلاین خواهند شد.

«نیوجرسی» برای گروه سنی بالای ۱۳ سال عرضه شده است و در آن بازیگرانی نظیر امیرحسین فتحی، مهتاب ثروتی، میثم میرزایی، فاطمه مسعودی فر و محمد لاریان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: چیزی که نکشتت قوی‌ترت نمیکنه، عوضت میکنه!

مسعود سقلاطون نیا طراح لباس، پدرام آزاد آهنگساز، عماد عامری مجری طرح، شایان شاه رضایی مدیر صحنه و حسام سلیمانی برنامه ریز این اثر هستند.

قیمت بلیت فیلم تئاتر «نیوجرسی» ۱۵۰ هزار تومان است و با خرید بلیت نیازی به تهیه اشتراک فیلم نت نیست.

فیلم تئاتر اصطلاحی است برای فیلم ضبط شده از زمان اجرای یک تئاتر. از آنجاکه اجرای تئاتر در مکان و زمان محدود است و امکان دسترسی مخاطب عمومی به همه اجراها فراهم نیست، این فیلم ضبط شده امکان این را در اختیار مخاطب قرار می دهد که از هر جغرافیایی بتواند اثر مدنظر خود را تماشا کند.

