انتخاب رئیس و نایب رئیس انجمن مدرسان خانه تئاتر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نخستین جلسه انجمن مدرسان در سالجاری، با حضور اعضای جدید هیات مدیره، در محل خانه تئاتر، برگزار شد.

در این جلسه، حمید ابراهیمی به عنوان رئیس و عرفان پهلوانی قمی در سمت نایب رئیس، با اکثریت آرای اعضاءِ، انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه، مقدمات تشکیل میزگردی با حضور مدیران گروه‌های نمایش دانشگاه‌های دولتی، آزاد، علمی-کاربردی و غیرانتفاعی برای رفع چالش‌ها و گسترش همکاری همه دانشگاه‌ها با انجمن مدرسان خانه تئاتر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی نیز، جزییات اجرایی شدن آن، بررسی گردد.

جلسه بعدی انجمن مدرسان خانه تئاتر، در اردیبهشت ماه سالجاری، برگزار خواهد شد.

