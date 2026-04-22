دیدار انجمن مدیران و دستیاران تدارکات با ۳ سینماگر آسیب دیده جنگ

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجید امانی زاده رییس انجمن هدف از این بازدیدها را نوعی مشارکت عاطفی و حس همدلی با همکاران آسیب دیده دانست و بیان داشت: در چنین شرایطی این دیدارها موجب دلگرمی همکاران و حس اعتماد آنها خواهد شد.

وی ادامه داد: در روزهایی که هنرمندان با خسارت مالی و روحی روبرو شدند می توانیم مرحمی کوچک برای آنها باشیم تا بدانند حتی در شرایط سخت کنارشان هستیم و درحد امکان پیگیر رفع مشکلات آنها از مراجع ذی صلاح توسط هیات مدیره خواهیم بود.

امانی زاده بیان داشت: با همت همکاران هیئت مدیره انجمن و همراهی هیئت رییسه و مدیرعامل خانه سینما برنامه دیدارها را با عیادت از بیماران و هنرمندان پیشکسوتان را در برنامه های آتی خود قرار می دهیم.

در جریان دیدار صمیمانه از این هنرمندان پشت دوربین ، هیئت مدیره انجمن مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران ضمن صحبت و گفتگو با آنها ، از محل های حادثه ( منزل و محل کار) بازدید و در جریان بازسازی آن قرار گرفتند.

انتهای پیام/