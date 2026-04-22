خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
سریال جدید تلویزیون با بازی لیلا زارع و حمیدرضا پگاه

کد خبر : 1776562
لینک کوتاه کپی شد.

«گذرگاه» سریال جدید تلویزیون با بازی لیلا زارع، فریبا کوثری و حمیدرضا پگاه از روز شنبه – پنجم اردیبهشت – روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «گذرگاه» به کارگردانی جواد میرزا آقازاده از تولیدات مرکز سیمافیلم به تهیه‌کنندگی محمد مصری‌پور و نویسندگی امین حسینیون و مصطفی حسینیون تولید شده است. این سریال با نگاهی پرتعلیق، مخاطب را به دنیایی از تقابل ایمان، مسئولیت و جست‌وجوی حقیقت می‌برد. 

«گذرگاه» روایتی در بستر تحولات اجتماعی است که با تمرکز بر مفاهیمی چون ایستادگی، عدالت‌طلبی و مواجهه با انتخاب‌های سرنوشت‌ساز، تصویری از انسان‌هایی را به نمایش می‌گذارد که در بزنگاه تصمیم، میان ترس و باور ایستاده‌اند. 

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: محسن حقیقت بعد از ۱۰ سال ناصر بهجت را که در سال ۵۷ مامور شهربانی بوده و طی تحقیق در مورد قتل یک خان در روستایی اطراف کرمانشاه به مدارکی در مورد زمین خواری دست پیدا کرده بود و از همان زمان ناپدید شده بود را پیدا می‌کند. 

در این سریال بازیگرانی چون مجید آقاکریمی، امیر احمد قزوینی، سهند جاهد، رضا اکبرپور، ایوب آقاخانی، بهار قاسمی، حمیدرضا پگاه، فریبا کوثری، لیلا زارع، آرش آصفی، نسرین نکیسا، حمیدرضا هدایتی، شیوا خسرومهر، مریم شاه‌ولی، دانیال نوروش، مهسا باوفا، آیلین جاهد، بهزاد خداویسی، مجید مشیری، جعفر دهقان و قاسم زارع به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

مجموعه «گذرگاه» از پنجم اردیبهشت‌ماه از شبکه یک سیما پخش می‌شود. لوکیشن‌های این مجموعه تهران، رباط کریم، شهریار، زرنان، چشمه شور، جاده قم، حصار کرج، وردیج، هشتگرد، کرج-پ، ورامین، داوود آباد و شهرک سینمایی دفاع مقدس است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
