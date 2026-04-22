به گزارش ایلنا، مراسم تودیع هادی اسماعیلی مدیرعامل سابق موسسه بهمن سبز و معارفه احمد نوری به عنوان مدیرعامل جدید این موسسه فرهنگی تبلیغاتی امروز اول اردیبهشت در حوزه هنری برگزار شد.

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، امیررضا مافی مدیر مرکز انیمیشن سوره، ابراهیم عامریان، محمدحسین فرحبخش، مسعود نجفی، محمدرضا فرجی، عبدالحمید قره داغی، محمد طیب، حبیب ایل بیگی، حبیب اسماعیلی، محدثه پیرکاری، محمد ساسان و … در این مراسم حضور داشتند.

در ابتدای مراسم ویدیویی از عملکرد موسسه بهمن سبز در زمان مدیریت هادی اسماعیلی پخش شد.

حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره عنوان کرد: این ایام و شهادت عزیزانمان در این روزها را تسلیت عرض می‌کنم و مقاومت حماسی و غیورانه مردم را به همه شما تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به ۲ ویژگی مهم هادی اسماعیلی گفت: با آقای اسماعیلی بیش از پنج سال است که همکاری می‌کنیم. او چند ویژگی خوب دارد که می‌خواهم به یکی دو آن مورد اشاره کنم. ویژگی اصلی او پرکاری و زحمت فراوان کشیدن است. آقای اسماعیلی جزو مدیرانی بود که در سازمان سینمایی سوره بعد از نماز و تا دیروقت کار می‌کردند و حضورشان بسیار چشمگیر بود. ویژگی بعدی ایشان تعهد و مسئولیت‌پذیری است و اگر گاهی به اختلافات کاری برمی‌خوردیم به دلیل تعهد ایشان به کار بود.

جعفریان تصریح کرد: از چند هفته پیش خود آقای اسماعیلی مصر بودند که مسئولیت سنگین بهمن سبز را واگذار کنند اما تا روز آخر پیگیر کار بودند و به چند استان سر زدند و پیگیر باز شدن سینماها در زمان جنگ بودند.

از تودیع و معارفه مدیرعامل بهمن سبز تا هم‌افزایی در نظام تولید و توزیع

وی درباره مسیر پنج سال آینده سازمان سینمایی سوره گفت: ما در سازمان سینمایی سوره چند نقطه تمرکز مانند ساخت سریال، تولیدات کودک و نوجوان، انیمیشن، تربیت نیرو و … داشتیم و یکی از محورهای تحولی ما تمرکز بر مخاطب است زیرا تصمیم گرفتیم زنجیره تولید و توزیع را یکپارچه کنیم.

جعفریان با اشاره به یکپارچه کردن نظام تولید و توزیع اظهار کرد: گاهی دوستان به شوخی می‌گویند که فیلم‌های سوره و فیلم‌های ارگانی نمی‌فروشند اما نوع توزیع، سانس‌دهی و تبلیغات نیز در دیده شدن فیلم‌ها مهم است و گاهی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در این مساله با هم به تعارض برمی‌خوردند. ما تصمیم گرفتیم با تلفیق تولید و توزیع فیلم به امید خدا بخشی از این تعارضات را حل کنیم. قرار است که با مدیرعاملی آقای نوری و اضافه شدن آقای ساسان به هیئت مدیره بهمن سبز این هم‌افزایی را شکل دهیم البته این اقدام کار سختی است زیرا هم‌افزایی تولید و توزیع در ایران سابقه کمی دارد.

سپس ویدیویی از صحبت‌های هادی اسماعیلی پخش شد که وی در آن ویدیو عنوان کرد: موضوع من در بهمن سبز رشد و توسعه نیروی انسانی بود و به نظر من بهمن سبز در این زمینه اکنون در مرحله خوبی قرار دارد. در این سال‌ها هم‌افزایی و همدلی در فضای جبهه انقلاب برای من بسیار لذتبخش بود. به عقیده من میراث بهمن سبز حامی بودن این موسسه نسبت به فضای سینما و مخصوصا سینمای انقلاب اسلامی است. امیدوارم دوستان بهمن سبز نیز در ادامه مسیر نسبت خودشان را با سینمای انقلاب اسلامی حفظ کنند.

در ادامه محمدمهدی دادمان، حمیدرضا جعفریان، عبدالحمید قره داغی، محمد ساسان، حبیب ایل بیگی برای تجلیل از هادی اسماعیلی روی صحنه آمدند.

سپس ویدیویی درباره سوابق احمد نوری پخش شد. وی روی صحنه آمد و حکم انتصاب خود را دریافت کرد.

