مدت اعتبار عضویت صندوق اعتباری هنر ۵ساله شد
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر اعلام کرد در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و محدود شدن بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری، با اصلاح آئین نامه عضویت صندوق، مدت اعتبار عضویت هنرمندان و فعالان فرهنگی از سه سال به پنج سال افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی با اعلام این خبر گفت: در پی شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی- آمریکایی به کشورمان و پیامدهای آن بر فعالیتهای فرهنگی و هنری، تصمیم گرفته شد بخشی از ضوابط و مقررات مرتبط با عضویت را بازنگری کنیم و در همین راستا مدت اعتبار عضویت هنرمندان و فعالان فرهنگی از سه سال به پنج سال افزایش یافت.
وی افزود: طی این مدت بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری با تعطیلی یا محدودیت فعالیت روبهرو شدند. در این شرایط حمایت از فعالان این حوزه بیش از گذشته اهمیت دارد و افزایش مدت عضویت میتواند بخشی از فشارها بر هنرمندان را کاهش دهد.
پوراحمدی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم، اعضایی که پیش از این با اعتبار سهساله در صندوق اعتباری هنر عضویت داشتند، از این پس مشمول دوره پنجساله خواهند شد و متقاضیان جدید نیز در صورت تأیید صلاحیت، از ابتدا با اعتبار پنجساله عضو این مجموعه خواهند شد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: فعالان حوزه فرهنگ و هنر نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی جامعه ایفا میکنند و در شرایط دشوار نیز تلاش کردهاند فعالیتهای خود را ادامه دهند. صندوق اعتباری هنر نیز خود را ملزم و متعهد میداند که در این مسیر، مصممتر از همیشه در کنار اهالی فرهنگ و هنر باشد.