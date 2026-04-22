یادبود حمید هیراد در همایش بزرگ شعر و موسیقی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، بیست و دومین همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان و نخستین همایش این کانون در سالجاری با یادی از شادروان حمید هیراد، روز جمعه ۴ اردیبهشتماه ساعت ۱۵ با حضور چهرهها و هنرمندان موسیقی و اهالی فرهنگ و هنر با محوریت شعرو موسیقی و معرفی کتاب در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
این برنامه با حضور و شعرخوانی، ترانهسرایی و اجرای موسیقی توسط هنرمندان نامآشنا همچون قاسم افشار، حمید غلامعلی، چنگیز حبیبان، محمدرضا چراغعلی، محمدرضا مقدم، حمیدرضا شکارسری، حمیدرضا صمدی، امیرعلی سلیمانی، میثم اکبری، داود رحمتالهی، سحر فرجزاده، امید چاوشی، مینا آقازاده، ونوس رستمی، مهلا اسماعیلزاده، رضوان ابوترابی، اصغر علیکرمی، لیلا کردبچه، نرگس جعفری و… به اجرا در خواهد آمد.
همچنین در این همایش آیین یادبود خواننده جوان زندهنام حمید هیراد در چهلمین روز سفر ابدیاش با مروری بر آثار وی با حضور خانواده، دوستان و همکاران این هنرمند فقید برگزار خواهد شد.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است و جهت شرکت در آن میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.