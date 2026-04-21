«خدای جنگ» در پلتفرم روسی OKKO منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، در سکوی نمایش آنلاین روسی OKKO عرضه شد.

«خدای جنگ» روایتی واقعی و حساس از جنگ تحمیلی ایران و عراق است که پیش‌تر در چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود.

این فیلم که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، به پرتاب نخستین موشک ایرانی در دوران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

در فیلم سینمایی «خدای جنگ»، ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سکوی OKKO یکی از سرویس‌های مطرح نمایش آنلاین در روسیه است که با ارائه مجموعه‌ای متنوع از فیلم‌ها و سریال‌ها، جایگاه قابل توجهی در بازار محتوای دیجیتال این کشور دارد و با ارائه محتوای اختصاصی و پخش زنده رویدادهای ورزشی، مخاطبان گسترده‌ای را جذب کرده است.

