رئیس رسانه ملی در پاسخ به نامه آیتالله فقیهی تأکید کرد؛
انجاموظیفه همکاران مجاهد رسانه ملی در تحکیم وحدت مقدس مردم
رئیس رسانه ملی در پاسخ به نامه آیتالله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که از عملکرد و اقدامات تبیینی رسانه ملی در جریان جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرده بود، تأکید کرد: همکاران مخلص و مجاهد رسانه ملی تمام تلاش و همت و حمیت خود را به کار بستند تا ضمن حفظ کامل پایداری و اقتدار رسانه، در کنار مردمی که بهتعبیر رهبر معظم انقلاب، از «رثا»، «رجز» ساختند، نقش تاریخی خود را در بیان و تبیین این مقاومت، وحدت مقدس مردم و رشادت و دلیری نیروهای مسلح و درنتیجه، ظفر و پیروزی قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن پاسخ پیمان جبلی به این شرح است:
محضرمبارک دانشمند فرزانه، حضرت آیتالله محسن فقیهی(دامظله)
سلامعلیکم
از نامه پرمهرشما که با نگاهی عمیق و بصیر به تحولات منطقه و نقش بیبدیل رسانه در «جنگ ترکیبی» دشمن نگاشته شده بود و لطف حضرتعالی به مجموعه خدمتگزاران رسانه ملی، سپاسگزارم. امام شهید امت(طابثراه) در سال 1403، طی پیام کوتاهی به نشست مدیران رسانه، رسانه را خیلی پیش و بیش از ورود ابزار نظامی به میدان مؤثر دانسته و پیروزی را نتیجه قدرت بر رساندن پیام و روایت واقعیت توصیف کردند.
بنا براین بیان حکیمانه، رسانه ملی در سه جنگ تحمیلی اخیر تلاش کرد در همه ساحات فعالیت رسانهای، از اطلاعرسانی و آگاهسازی تا آرامشبخشی و امیدآفرینی، از ارائه عمیقِ تحلیل و تبیین تا روایت دقیق واقعیت میدان و خیابان، با تمام توان و مجاهدانه انجاموظیفه کند.
درجنگ سوم، همکاران مخلص و مجاهد رسانه ملی درحالیکه مانند همه مردم داغدار رهبر شهید عزیزمان و همه شهدای عزیز، بهویژه شهدای نازنین میناب دلسوخته بودند و علیرغم اینکه هدف حملات موشکی و هواگردهای دشمن آمریکایی صهیونی بودند، تمام تلاش و همت و حمیت خود را به کار بستند تا ضمن حفظ کامل پایداری و اقتدار رسانه، در کنار مردمی که بهتعبیر رهبر معظم انقلاب، از «رثا»، «رجز» ساختند، نقش تاریخی خود را در بیان و تبیین این مقاومت، وحدت مقدس مردم و رشادت و دلیری نیروهای مسلح و درنتیجه، ظفر و پیروزی قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کنند.
اینجانب ضمن سپاس مجدد از عنایت و لطف شما، یاد قائد شهید امت، آیتاللهالعظمی امام خامنهای و همه شهدای گرانقدر را گرامی داشته و برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، مراجع عظام، علمای اعلام و حضرتعالی آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.
قدردانی آیتالله فقیهی از اقدامات تبیینی رسانه ملی
گفتنی است روز گذشته آیتالله حاج شیخ محسن فقیهی ( دامظله)، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامهای به رئیس سازمان صداوسیما از اقدامات تبیینی رسانه ملی قدردانی کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و گرانقدر و دیگر شهدای عزیز کشورمان مخصوصاً کودکان عزیز و مظلوم، و با محکومیت مجدد حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونی به وطن بزرگ و متمدن ایران اسلامی، چند کلمهای را به پاس تقدیر از اقدامات تبیینی سازمان صداوسیما به عرض میرسانم:
در جنگ ترکیبی دشمن علیه نظام مقدس اسلامی و ملّت شجاع و مقتدر ایران، جنگ رسانهای از اهمیت ویژهای برخوردار است بهنحوی که در برخی مواقع، دستِ برتر با آن طرفی بوده که در جبهه رسانه، قویتر ظاهر شده است.
با عنایات الهی و توجهات اهل بیت علیهمالسلام، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در خط مقدم نبرد رسانهای علیه جبهه استکبار و درراستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره پیشگام بوده و در جنگ تحمیلی اخیر، این نقش، مشهودتر گردیده است.
در شرایط کنونی که دشمنان قسمخورده ایران اسلامی، از هیچ کوششی برای ضربهزدن به امنیت و اقتدار کشور دریغ نمیورزند، صداوسیما با هوشمندی و اقتدار، توانسته است در برابر تهاجم رسانهای دشمنان، ایستادگی و توطئههای شوم آنان را خنثی کند.
در دوران پنجاه روزه جنگ تحمیلی اخیر، این سازمان، بهعنوان بازوی رسانهای مقتدر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نقشی حیاتی در نمایش اقتدار ملی و آمادگی دفاعی کشور ایفا نموده است.
جنابعالی و همکاران ارجمندتان، با اتکا به ایمان و تعهد، نقشی کلیدی و مهم در تقویت وحدت و انسجام ملی، امیدبخشی به جامعه، انتشار اخبار دقیق و فوری، تقویت روحیه مقاومت و بصیرتافزایی ایفا نمودهاید.
اینجانب ضمن ارجنهادن به تلاشهای بیشائبه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران گرامی را در سایه عنایات حضرت ولیعصر ارواحنا فداه مسئلت دارم و امیدوارم با استقامت، صلابت، سرعت و ابتکار عمل، همچنان در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و نمایش اقتدار ملت بزرگ ایران، گام بردارید و تا شکست کامل دشمنان این مرزوبوم، پرتوان و استوار باقی بمانید.
والسلام علیکم و رحمة الله
محسن فقیهی
اول ذی القعدة ۱۴۴۷