پخش دو مسابقه فوتبال در تلویزیون

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه اول اردیبهشت رئال مادرید با رقیب خود تیم دیپورتیوو آلوز دیدار می‌کند که این بازی به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

مسابقه از هفته سی وسوم لالیگا است که ساعت ۲۳:۰۰ در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو انجام می‌شود و میثم محمدزاده این بازی را گزارش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های فوتبال مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا ۲۶ ـ ۲۰۲۵، امشب سه‌شنبه، اول اردیبهشت از ساعت ۱۹:۴۵، تقابل بین دو تیم ماچیدا ژاپن و شباب الاهلی امارات را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

این بازی نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیاست و برنده این جدال، یک قدم تا فینال بزرگ قاره کهن فاصله دارد.

