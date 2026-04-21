«روایت اسناد از مداخله آمریکا در دفاع مقدس» در نمایشگاه مجازی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی گزیدهای از اسناد آرشیوی مربوط به دوره دفاع مقدس، در قالب یک نمایشگاه مجازی، تصویری مستند از الگوهای مداخله و تقابل آمریکا با ایران را پیشروی مخاطبان قرار داد.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه مجازی «روایت اسناد از مداخله آمریکا در دفاع مقدس» با هدف ارائه تصویری مستند از بخشی از روابط خصمانه ایالات متحده با ایران در دوران جنگ هشتساله ایران و عراق، بر پایه اسناد نگهداریشده در آرشیو ملی برگزار شده است.
در این نمایشگاه که بر بستر وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه شده است، ترجمه گزارشی از روزنامه «واشنگتنپست» نیز عرضه شده که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تهیه شده و به ابعاد حمایتهای آمریکا از عراق میپردازد. در ادامه، مکاتبات رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده که در آن، اعتراض به مزاحمت ناوهای آمریکایی برای هواپیماهای گشت دریایی ایران و نیز نقض حریم هوایی کشور ثبت و پیگیری شده است.
همچنین اسنادی درباره تحرکات ناوگان آمریکایی در منطقه و برخی تهدیدهای امنیتی علیه ایران، از جمله تصمیم برای هدف قرار دادن هواپیماهای نظامی و تحرکات مرزی، در معرض دید قرار گرفته است.
در کنار این موارد، اسنادی از سفر ژنرال نورمن شوارتسکف، فرمانده کل ستاد مرکزی نیروهای آمریکا، به کشورهای منطقه منتشر شده که به تداوم حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، فروش تسلیحات به کشورهای عربی و رصد توان نظامی ایران اشاره دارد.
بر اساس اسناد ارائه شده، مجموعه این مکاتبات و گزارشها بیانگر تداوم رویکردهای مداخلهجویانه آمریکا در منطقه طی دوران دفاع مقدس است.
این نمایشگاه در چارچوب برنامههای مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با هدف آشنایی مخاطبان با دخالتهای آمریکا در منطقه و دشمنی با ایران، در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.