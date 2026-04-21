قطعه‌ی «اهل ایران» با صدای رضا صادقی منتشر شد+صوت

همزمان با انتشار سریال نمایش خانگی «اهل ایران»، از قطعه‌ی این اثر همراه با موزیک ویدیوی آن با صدای رضا صادقی رونمایی شد.

به گزارش ایلنا، قطعه‌ی «اهل ایران» همراه با موزیک ویدیوی این اثر با صدای رضا صادقی و شعری از یاحا کاشانی منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

دیگر عوامل سازنده‌ی این قطعه عبارتند از؛ آهنگساز: علیرضا افشار، تنظیم‌کننده: انوشیروان تقوی، میکس و مسترینگ و گیتاریست: انوشیروان تقوی، تهیه‌کننده: یاحا کاشانی، موزیک ویدئو: مهدی اولادوطن و طراح گرافیک: عرفان بهمنی.

 

 

متن ترانه‌ای که یاحا کاشانی سروده، به شرح زیر است:

«همه دنیا منو به عشقِ تو می‌شناسه وطن

آخه ایرانی رویِ اسم تو حساسه وطن

من برای تو نمیرم کی برایِ تو بمیره

نمی‌ترسم اگه عشقت، جونمو ازم بگیره

 

من از تو معجزه دیدم، خودت زخماتو می‌بندی

همیشه آبرومندی، تو محبوب خداوندی

چه خوبه اهلِ ایرانم، من از اصلم نیفتادم

تموم دلخوشیم اینه، به پات مردونه وایسادم

شب و روز نفس کشیدن، خیلی بی نظیره با تو

تویِ آغوشم می‌گیرم، همهٔ جزیره‌هاتو

همه دنیا منو به عشقِ تو می‌شناسه وطن

آخه ایرانی رویِ اسم تو حساسه وطن

من برای تو نمیرم کی برایِ تو بمیره

نمی‌ترسم اگه عشقت، جونمو ازم بگیره

زندگی چه باشکوهِ، مثه هیبت دماوند

زندگی یعنی غروره مردمِ کنار اروند

نفسِ من به تو بَنده، زندگی یعنی تو هستی

من با تو ادامه میدم، این یعنی وطن‌پرستی

همه دنیا منو به عشقِ تو می‌شناسه وطن

آخه ایرانی رویِ اسم تو حساسه وطن

نفسِ من به تو بَنده، زندگی یعنی تو هستی

من با تو ادامه میدم، این یعنی وطن‌پرستی»

 

سریال نمایش خانگی «اهلِ ایران»، که طراح و خالق آن محمدحسین مهدویان است و تهیه‌کنندگی آن را محمدرضا منصوری برعهده دارد، در مرکز سریال سوره تولید شده و مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است. این اثر که محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و پلتفرم شیدا است، قصه‌هایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه‌ی آتش و جنگ دارد و هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح در پلتفرم شیدا منتشر می‌شود.

