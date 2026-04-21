تالارهای موزه سینمای ایران تا اطلاع ثانوی تعطیل است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران،از آغاز جنگ رمضان، تالارهای موزه سینما واقع در منطقه باغ فردوس که محل نگهداری اشیا و یادگاری های سینمای ایران است، طبق دستور العمل وزارت میراث فرهنگی درشرایط جنگ، تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است و تا رفع تمامی محدودیت ها و بازگشت به شرایط عادی ، فعالیتی نخواهند داشت.لازم به ذکر است که اقلام و اشیای موزه به مخازن امن منتقل شده است.

به جز تالارهای موزه سینما که تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود،سینماها و مجموعه موزه سینما در تمام ایام هفته پذیرای مردم عزیز است.

