به گزارش ایلنا از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سیدمجید پوراحمدی با تقدیر از حضور جامعه فرهنگ و هنر کشور در کنار مردم که آن را ارزشمند می‌خواند، اظهار داشت: اهالی فرهنگ و هنر در دو جنگ تحمیلی اخیر به سرعت همراه با مردم و مدافعان وطن وارد میدان شدند و جلوه‌ای ارزشمند از تعهد اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند. صندوق اعتباری هنر خود را ملزم و متعهد می‌داند که در این مسیر، مصمم‌تر از همیشه در کنار اهالی فرهنگ و هنر این سرزمین بایستد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به جزییات این طرح گفت: بنابر دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جلسه کارگروه رسیدگی به خسارات وارده به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در جنگ رمضان به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و همراهی دیگر معاونان و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ با هدف جبران بخشی از این خسارات برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این کارگروه با هدف همراهی با فعالان فرهنگی، هنری و قرآنی که در جنگ رمضان دچار خسارات شده‌اند، مقرر شد، صندوق اعتباری هنر در حد توان در کنار دیگر نهادهای مسوول، بخشی از هزینه‌های ایجاد شده را (در سه سطح از آسیب) در قالب تسهیلات بلاعوض و یا قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تصریح کرد: حمایت صندوق هنر در چارچوب ابراز همدردی و همدلی با هنرمندان در کنار دیگر دستگاه‌های مسوول، صورت می‌گیرد و طبیعی است که فرآیند جبران خسارت از مبادی رسمی و پیش بینی شده توسط دولت و شهرداری در کلان شهرها و بنیاد مسکن در استا ها، در جای خود قابل پیگیری است.

پوراحمدی گفت: هدف ما این است که روند رسیدگی با سرعت و شفافیت انجام شود. بنابراین برای ثبت و رسیدگی به خسارات با هدف ایجاد وحدت رویه، تسهیل فرآیند جمع‌آوری مستندات و سرعت‌بخشی به بررسی پرونده‌ها، اعضای آسیب‌دیده از جنگ رمضان می‌توانند از طریق درگاه صندوق اعتباری هنر به نشانی app. honarcredit. ir درخواست خود را ثبت کنند.

