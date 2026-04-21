فیلم کوتاه «داربست» آماده نمایش و پخش شد

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «داربست» به کارگردانی مریم قاسمی و تهیه‌کنندگی سید رهام رسولی، پس از پایان فیلم‌برداری در مشهد و طی مراحل فنی، آماده نمایش و پخش و هم‌زمان از پوستر فیلم رونمایی شد.

وی همچنین سابقه حضور به‌عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز در چند فیلم کوتاه را در کارنامه دارد. «داربست» اولین فیلم داستانی او در مقام کارگردان است.

در خلاصه داستان فیلم «داربست» آمده است: «پسر نوجوانی پس از مرگ پدرش، در فکر این است که باید مرد خانه شود.»

اهورا عبداللهی و نگار سلیمانی، بازیگران کودک در نقش‌های اصلی این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «داربست» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: مریم قاسمی، تهیه‌کننده: سید رهام رسولی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد، مدیر فیلمبرداری: سید حمیدرضا سادات فاطمی، صدابردار: مهدی قربانی، تدوین: صادق دهقانپور، صداگذاری: سلمان ابوذر، اصلاح نور و رنگ: سبحان ابوذر، طراح گریم: ثریا سروری، طراح صحنه و لباس: مهنوش جوادی، دستیار کارگردان: معصومه عسگری، منشی صحنه: لیلا نوعی، مدیر تولید: فاطمه حسینی، برنامه‌ریز: علی ساده، دستیار اول فیلمبردار: مجید شجاعی، گروه فیلم‌برداری: مهدی عبادی، محمدجواد صدوقی، علی ملایی، اپراتور دوربین: پویان کامل، دستیاران صحنه و لباس: کیمیا اربابی، علیرضا محمودی، رضا عطار، دستیاران تولید: آرتا صادقی، مدیر تدارکات: تهمینه رجبی، پشتیبانی فنی: دفتر سینمایی اساطیر (حامد خوشرو) و دفتر آریا صوت شرق (محسن طیبی)، عکاس: سعید گلی، سرمایه‌گذاران: مریم قاسمی و سید رهام رسولی، پخش بین‌الملل: وارکانا پروداکشنز.

