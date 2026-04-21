رادیو؛ رسانه پیشران در ۸۶ سالگی با افقی تازه از تحول و نوآوری
رادیو در حالی وارد هشتادوششمین سال فعالیت خود شده که معاون صدا این رسانه را همراه همیشگی مردم دانسته و دستیابی به جایگاه رسانه پیشران در سپهر ارتباطی کشور را بهعنوان افق پیشروی آن ترسیم میکند؛ رسانهای که با تمرکز بر خلاقیت، تحول دیجیتال و تعمیق ارتباط با مخاطبان، در مسیر تحقق این هدف گام برمیدارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در آستانه سالروز تاسیس رادیو، احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، با تأکید بر جایگاه راهبردی این رسانه اظهار کرد: رادیو با گذشت ۸۶ سال، همچنان صمیمیت، سادگی و نقش مؤثر خود در جریان اطلاعرسانی و فرهنگسازی را حفظ کرده و در همه لحظات زندگی، از خانه تا سفر و از تنهایی تا جمعهای خانوادگی، همراه مردم باقی مانده است.
وی افزود: قدرت تخیلبرانگیزی، سرعت در انتقال پیام و ایجاد حس نزدیکی عاطفی با شنونده از مهمترین ویژگیهای رادیو است که موجب شده این رسانه همچنان جایگاه قابلتوجهی در میان مخاطبان داشته باشد و ظرفیت تبدیلشدن به رسانهای پیشران را بیش از پیش تقویت کند.
پهلوانیان با تشریح چشمانداز معاونت صدا در سال جاری گفت: تمرکز اصلی بر حرکت بهسوی رادیویی پیشران، هوشمند، خلاق و تعاملی است؛ بهگونهای که این رسانه از یک بستر صرفاً شنیداری به تجربهای چندبعدی و رسانهای مرجع تبدیل شود.
او ادامه داد: تولید محتوای چندرسانهای، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت نقش رادیو بهعنوان رسانهای پیشران در سپهر رسانهای کشور، از محورهای مهم برنامههای پیشرو است. در همین راستا، تثبیت جایگاه رادیو بهعنوان رسانهای مرجع از طریق تولید محتوای تخصصی، سریع، دقیق و قابل اعتماد و نیز استفاده از ظرفیت بسترهای دیجیتال، در افق چشمانداز ۱۴۰۵ دنبال میشود. همچنین طراحی و استقرار نقش قرارگاهی رادیو با تشکیل شوراهای تخصصی چابک و مسئلهمحور در حوزههایی مانند سلامت، ورزش، معارف و فرهنگ، با هدف ارتقای هدایت محتوایی و تقویت ارتباط با نخبگان و مخاطبان در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محتوا بیان کرد: بهبود کیفیت برنامهها و ارائه روایتهای دقیقتر، جذابتر و متناسب با نیازهای روز جامعه از اولویتهای اصلی است. توجه به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی در کنار پرداختن به مسائل روز نیز از محورهای جدی تولیدات رادیویی در سال جاری خواهد بود.
معاون صدای رسانه ملی با اشاره به ضرورت همگام شدن با تحولات سریع فناوری افزود: این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق و مستمر است و در دستور کار قرار دارد. همچنین در شرایط بحران، حوادث گسترده و حتی وضعیتهای جنگی، رادیو همچنان یکی از مهمترین و قابلاتکاترین رسانههای اطلاعرسانی محسوب میشود؛ چراکه به دلیل دسترسی آسان، عدم وابستگی کامل به زیرساختهای اینترنتی و قابلیت پخش گسترده در شرایط اختلال ارتباطی، میتواند سریعترین مسیر انتقال اخبار رسمی، هشدارهای فوری و دستورالعملهای ضروری به عموم مردم باشد. در چنین شرایطی، رادیو با کاهش شایعات، تسریع اطلاعرسانی دقیق و افزایش تابآوری اجتماعی، به مدیریت افکار عمومی و حفظ آرامش جامعه کمک میکند.
پهلوانیان با اشاره به دستاوردهای سالهای اخیر تصریح کرد: رادیو ضمن حفظ هویت خود، مسیر نوآوری را نیز دنبال کرده است؛ از جمله توسعه برنامههای تخصصی، توجه به نیازهای نسل جوان، ارتقای کیفیت تولیدات و حضور فعال در بسترهای دیجیتال.
وی ادامه داد: افزایش تعامل با مخاطبان و بازتاب پررنگتر صدای آنان در برنامهها، از جمله اقداماتی است که رادیو را بیش از پیش به رسانهای مردممحور تبدیل کرده است.
او در پایان با اشاره به چالشهای پیشرو گفت: رقابت با رسانههای نوین و متنوع از مهمترین چالشهاست؛ چراکه مخاطب امروز انتخابهای گستردهای دارد و رسانهها باید با ارائه محتوای متفاوت و باکیفیت، جایگاه خود را تثبیت کنند. با این حال، آینده رادیو روشن است و این رسانه با تکیه بر اعتماد عمومی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین، در مسیر تبدیلشدن به رسانهای پیشران، میتواند نقش مؤثرتری در زندگی مخاطبان ایفا کند. هدف، حفظ صمیمیت و اعتماد تاریخی رادیو در کنار حرکت بهسوی نوآوری و تحول است تا این رسانه همچنان صدای همراه مردم باقی بماند.