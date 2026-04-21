فراخوان «حماسه جاری» منتشر شد/ دعوتی برای روایت دوباره شاهنامه

به گزارش ایلنا، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با «هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی و گسترش فرهنگ شاهنامه‌خوانی» در میان اقشار مختلف جامعه، برای روایت دوباره شاهنامه دعوت می‌کند.

مهلت ارسال آثار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

ارسال از طریق «بله» و «شاد» به آدرس @hamasejari

نکات مهم:

۱. ویدئوهای ارسالی باید شاهنامه‌خوانی و نقالی را شامل شوند و به‌صورت افقی ضبط شده باشند.

۲. حجم هر ویدئو «حداکثر سه دقیقه» و در قالب MP۴ باشد.

۳. هر فرد می‌تواند از یک تا سه اثر به‌صورت فردی یا گروهی ارسال کند.

