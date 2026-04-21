فراخوان «حماسه جاری» منتشر شد/ دعوتی برای روایت دوباره شاهنامه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای روایت دوباره شاهنامه از اقشار مختلف جامعه دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با «هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی و گسترش فرهنگ شاهنامهخوانی» در میان اقشار مختلف جامعه، برای روایت دوباره شاهنامه دعوت میکند.
مهلت ارسال آثار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
ارسال از طریق «بله» و «شاد» به آدرس @hamasejari
نکات مهم:
۱. ویدئوهای ارسالی باید شاهنامهخوانی و نقالی را شامل شوند و بهصورت افقی ضبط شده باشند.
۲. حجم هر ویدئو «حداکثر سه دقیقه» و در قالب MP۴ باشد.
۳. هر فرد میتواند از یک تا سه اثر بهصورت فردی یا گروهی ارسال کند.